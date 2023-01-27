Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Олигарх»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы

27 января
2023 год

Лайфстайл >>
27 января 2023

В 2019 году кинокомпания «N Films» анонсировала запуск производства фильма «Шпион», над сценарием которого в соавторстве с Александром N, Анной Овчаровой и Родионом Голованем работал режиссёр фильма «Достучаться до небес» Томас Ян. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю советского шпиона, который влюбился в немецкую девушку и решил завязать с разведкой.

Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы
фото: Томас Ян

Но на фоне общественно-политических событий немецкий режиссёр Томас Ян, связанный обязательствами с российской кинокомпанией «N Films», заявил о нежелании быть причастным к фильму. Об этом «Газете.Ru» сообщил продюсер фильма Александр N, который утверждает, что немецкая пресса подняла шум, выяснив, что Томас Ян и актёр Тиль Швайгер задействованы в работе над российским фильмом.

Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы
фото: Александр N

«В связи с давлением германской прессы Томас в нарушение договора потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией», — сказал Александр N.

По словам Александра, Ян пригрозил ему судом в случае, если упоминания его имени не будут удалены из материалов о фильме в ближайшие дни. «У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссёра проекта «Шпион», и закон на нашей стороне. Но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нём. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился», - подытожил Александр. Швайгер, по словам Александра, и вовсе отказывается выходить на связь, прервав общение с командой проекта.

Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы
фото: Тиль Швайгер
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
политика
персоны
Александр NТиль ШвайгерТомас Ян
фильмы
Достучаться до небесШпион

фотографии >>
Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы фотографии
Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы фотографии
Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы фотографии
Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Олигарх»

Скорбим

Леван Пааташвили
24 января ушёл из жизни кинооператор Леван Пааташвили.
Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Дмитрий Курилов
23 января ушёл из жизни сценарист Дмитрий Курилов.

День рождения >>

Михаил Барышников
Александр Бордуков
Лариса Калпокайте
Виктор Косых
Диана Лилит
Василий Лыкшин
Александр Миронов (II)
Анастасия Пронина
Герман Юшко
Алан Камминг
Майкл Крэйг
Розамунд Пайк
Донна Рид
Мими Роджерс
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram