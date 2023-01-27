Томас Ян и Тиль Швайгер отказались от работы над российско-немецким фильмом из-за давления прессы

В 2019 году кинокомпания «N Films» анонсировала запуск производства фильма «Шпион», над сценарием которого в соавторстве с Александром N, Анной Овчаровой и Родионом Голованем работал режиссёр фильма «Достучаться до небес»Томас Ян. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю советского шпиона, который влюбился в немецкую девушку и решил завязать с разведкой.
фото: Томас Ян
Но на фоне общественно-политических событий немецкий режиссёр Томас Ян, связанный обязательствами с российской кинокомпанией «N Films», заявил о нежелании быть причастным к фильму. Об этом «Газете.Ru» сообщил продюсер фильма Александр N, который утверждает, что немецкая пресса подняла шум, выяснив, что Томас Ян и актёр Тиль Швайгер задействованы в работе над российским фильмом.
фото: Александр N
«В связи с давлением германской прессы Томас в нарушение договора потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией», — сказал Александр N.
По словам Александра, Ян пригрозил ему судом в случае, если упоминания его имени не будут удалены из материалов о фильме в ближайшие дни. «У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссёра проекта «Шпион», и закон на нашей стороне. Но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нём. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился», - подытожил Александр. Швайгер, по словам Александра, и вовсе отказывается выходить на связь, прервав общение с командой проекта.
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