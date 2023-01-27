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Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню

27 января
2023 год

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27 января 2023

Актёр, педагог и по совместительству депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил с предложением открыть в одном из помещений нижней палаты парламента православную часовню. Своё предложение Певцов внёс на Рождественских чтениях, напомнив коллегам, что когда-то на месте здания Госдумы стояла церковь Параскевы Пятницы. «Есть предложение депутатам, представляющим верующую страну, в память о том 500-летнем храме в одном из помещений Государственной думы на первое время устроить православную часовню. Аминь!» — заявил Певцов.

Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню

Деревянная церковь Параскевы Пятницы в Охотном Ряду в конце XVII века «переродилась» стараниями князя Василия Голицына в двухэтажный каменный храм. Который снесли в 1928 году, построив в начале 1930-х годов на его месте здание Совета труда и обороны, где с 1994 года и находится Госдума. Сколько пройдёт времени от рассмотрения инициативы Певцова до её непосредственной реализации, пока что неизвестно.
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Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню фотографии
Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню фотографии
Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню фотографии
Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню фотографии
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