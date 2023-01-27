Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню

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Спутник телезрителя «Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять В ночь с 26 на 27 января, 03:00, Пятница!

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Новости кино Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек» В новых сериях Веник останется один с четырьмя дочками