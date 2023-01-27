Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню

Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы
Документы уже переданы в производство
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Актёр, педагог и по совместительству депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил с предложением открыть в одном из помещений нижней палаты парламента православную часовню. Своё предложение Певцов внёс на Рождественских чтениях, напомнив коллегам, что когда-то на месте здания Госдумы стояла церковь Параскевы Пятницы. «Есть предложение депутатам, представляющим верующую страну, в память о том 500-летнем храме в одном из помещений Государственной думы на первое время устроить православную часовню. Аминь!» — заявил Певцов.
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