Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти своего племянника

В начале января 52-летний Джереми Реннер
попал больницу с многочисленными травмами, полученными во время уборки снега
. На днях стало известно, что Реннер потерял бдительность и попал под гусеницы снегоуборочной машины, пытаясь спасти своего племянника.
Согласно отчёту из офиса шерифа Невады, полученному изданием «Variety», с помощью снегоочистителя Реннер пытался отбуксировать грузовик своего племянника из-под снежного завала. Когда снегоочиститель начал самопроизвольно скатываться вниз по холму в сторону грузовика с племянником внутри, Реннер выбрался из него, забыв поставить его на тормоз, и попытался остановить шеститонную махину самостоятельно. Чуда не случилось и актёра затащило под гусеницы снегоочистителя. В результате этого инцидента Реннер получил переломы 32 костей. 16 января актёр выписался из больницы и теперь проходит курс интенсивной физиотерапии.
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