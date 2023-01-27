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Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти своего племянника

27 января
2023 год

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27 января 2023
В начале января 52-летний Джереми Реннер попал больницу с многочисленными травмами, полученными во время уборки снега. На днях стало известно, что Реннер потерял бдительность и попал под гусеницы снегоуборочной машины, пытаясь спасти своего племянника.

Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти своего племянника

Согласно отчёту из офиса шерифа Невады, полученному изданием «Variety», с помощью снегоочистителя Реннер пытался отбуксировать грузовик своего племянника из-под снежного завала. Когда снегоочиститель начал самопроизвольно скатываться вниз по холму в сторону грузовика с племянником внутри, Реннер выбрался из него, забыв поставить его на тормоз, и попытался остановить шеститонную махину самостоятельно. Чуда не случилось и актёра затащило под гусеницы снегоочистителя. В результате этого инцидента Реннер получил переломы 32 костей. 16 января актёр выписался из больницы и теперь проходит курс интенсивной физиотерапии.
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Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти своего племянника фотографии
Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти своего племянника фотографии
Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти своего племянника фотографии
Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти своего племянника фотографии
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