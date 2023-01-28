В Париже прошла премьера нового спектакля Ренаты Литвиновой «Кактус»

Карьерные перспективы российских артистов зарубежом - неизбывная тема для мрачных предсказаний от пессимистически настроенных соотечественников. В большинстве случаев эти предсказания, скорее всего, сбудутся, но только не с Ренатой Литвиновой, которая с момента своего отъезда в Париж не переставала работать над новой пьесой. И вот, наконец, 26 января в парижском театре «Эберто» состоялась премьера её нового моноспектакля «Кактус», в котором, по обыкновению, Литвинова сама же и исполнила главную роль. Соавторами Литвиновой выступили её близкие друзья и соратники - Земфира написала к спектаклю музыку, а дизайнер и арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия создал для спектакля костюмы.
Как и главная героиня «Северного ветра», героиня «Кактуса», волшебница по имени Она, ждёт не дождётся своего любимого и единственного, который, к сожалению, снова не спешит. В тщетном ожидании своего «механика Гаврилова» Она попивает шампанское, ругается с соседкой и разговаривает с кактусом и голубем, которого играет Эрик Ложерья.
Первый показ, а по сути, генеральную репетицию спектакля увидели жители Таллина 30 сентября 2022 года. С тех пор спектакль оброс новыми художественными деталями - новые костюмы и с ног до головы одетые в Balenciaga фантомы, которые, по задумке Литвиновой, будут возникать как будто из воздуха и подносить что-то главное героине. Сама Литвинова тоже поднимается в воздух - её героиня умеет летать.
«Мы готовим спектакль больше девяти месяцев — сколько меня нет в России, столько мы и работаем над этой пьесой. В Таллине был такой набросок. На парижской премьере не повторится ни один костюм — там мы всё-таки имеем более широкие возможности. Мы планируем гастроли, но то, что будем показывать в Париже, наверное, не получится доставить во все страны мира», - рассказала Литвинова в интервью изданию «The Blueprint».
Акцент на костюмах Гвасалии вызывает ощущение, что весь спектакль Литвинова задумала лишь затем, чтобы блистать на сцене в пышных платьях знаменитого дизайнера. Её героиня сменяет как минимум семь нарядов. «Ну а что? Мне кажется, так и нужно наряжаться. И потом, это всё-таки монопьеса, в ней должно происходить что-то кроме [чтения] текста, хотя он и забирает много сил и внимания».
«Я дала Дэмне полный карт-бланш. Он внимательно прочитал пьесу и начал выбирать, выбирать, выбирать... Смотрю на людей, с которыми я могла бы посотрудничать, и понимаю, что Дэмна у нас всё-таки лучший. Он соединяет в себе несоединимое — и этот шик, и эту актуальность. Когда на тебе костюм от Дэмны, меркнут любые другие наработки. В этом спектакле костюмы так много берут на себя — они уже полноценная часть истории. Иногда мне кажется, что можно ходить и молчать: наряды всё скажут за меня. Не знаю, как справится бедная публика: нужно разглядеть костюмы, послушать выдающуюся музыку, вдуматься в текст и потом составить какое-то мнение. Поэтому я, конечно, переживаю за публику — такой концентрат у нас вышел».
Большая часть нарядов для спектакля представляют собой немного видоизмененные версии образов из последней коллекции Balenciaga. «Некоторые наряды мы апгрейдили. Дэмна хотел, чтобы на сцене платья все время меняли цвет, и нам удалось провернуть это с помощью света. Платья транспортировали в таком специальном грузовике — вызывали службу, которая специализируется на доставке предметов искусства для музеев».
Костюм кактуса для спектакля создала дизайнер Вардуи Назарян, перед которой стояла задача совместить в этом образе кактус и «брутального мужчину, влюбляющего в себя». «В этом для меня как художника и была вся сложность проекта. Рената хотела, чтобы костюм был черным. По форме и материалам выбор пал на классику. Но строгий силуэт дополнили архитектурные детали — те самые шипы кактуса, которые „встраивались“ в детали кроя костюма. Едва ли не самой сложной задачей оказалась оперативная транспортировка костюма из Еревана в Париж. Упаковать костюм-кактус в чехлы было невозможно из-за объемных остроконечных конструкций. Пришлось занять под него целый чемодан. Команда Ренаты предоставила доскональные мерки, и нам удалось дистанционно создать костюм без единой примерки на актёре — в итоге все село идеально», - рассказывает Вардуи.
«Вчера в Париже в театре «Hebertot» прошла премьера спектакля Ренаты Литвиновой «Кактус». Среди гостей вечера, как писали раньше, были замечены Сергей Капков и Владимир Познер с супругой. Остальные приехали не из дальнего зарубежья, а из соседних кварталов. Литвинова царила на сцене в нарядах от Демны и порой казалось, что всем этим кутюрным платьям, равно как и их владелице тесно в театре, когда-то бывшем домом и для Жан-Поля Бельмондо. Главная примета времени в «Кактусе» не военные сводки, звучавшие из старенького транзистора в затакте пьесы, ещё до того, как взлетел занавес, а тотальное одиночество героини, которая годами ждёт звонка от мужчины, «ушедшего туда, где убивают». Монологи Ренаты, обращённые то к голубю на подоконнике, то к кактусу, колючему, как судьба, полны отчаяния, граничащего с безумием. Отчасти «Кактус» напоминает «Человеческий голос» Альмодовара, только в финале Рената в отличие от Тильды не сжигает свой дом, поскольку не утратила ещё последнюю надежду. Возможно потому, что этот дом не её и тем более не наш. Наш - там, где пропадают мужчины».
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