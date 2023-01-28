«Это оставляет отпечаток на всю оставшуюся жизнь»: Памела Андерсон о насилии, пережитом в детстве

В прошлом году на платформе Hulu вышел мини-сериал «Пэм и Томми», рассказывающий историю первого вероломного вторжения в интимную жизнь знаменитостей. Гротескная и местами изумительно бесстыжая экранизация истории с кражей и продажей домашнего секс-видео Памелы Андерсон и её бывшего мужа Томми Ли (их сыграли Лили Джеймс и Себастьян Стэн) была снята без согласия со стороны Андерсон. Для которой этот малоприятный эпизод даже спустя тридцать лет остаётся весьма болезненным.
фото: Кадр из сериала "Пэм и Томми"
Актриса восприняла съёмки сериала как очередное беспардонное вторжение в её личную жизнь и чужую интерпретацию её истории. Своё отношение к создателям сериала Андерсон выразила одним словом: «Придурки». От «придурков», засоливших её старые раны, актриса до сих пор ждёт извинений. Она так и не посмотрела ни единого эпизода сериала, но агрессивную рекламную кампанию сложно было не заметить. «Всё это похоже на костюмы на Хэллоуин», - заявила Андерсон после выхода первых промо-снимков с загримированными Джеймс и Стэном.
Но вместо того, чтобы бесконечно оскорбляться, актриса решила, что пора уже «взять свою историю под контроль». 31 января на Нетфликсе выйдет документалка «Памела, история любви», спродюсированная сыном актрисы, 26-летним Брэндоном Томасом Ли. А для тех, кому захочется узнать побольше скабрезных анекдотов про бессовестных мужчин, встреченных на жизненном пути актрисы, в тот же день выйдут в продажу мемуары «С любовью, Памела». В книге, судя по всему, много разнообразной «клубнички» 30-летней выдержки, из времён, когда «царила полная свобода», а вокруг актрисы было «полным-полно художников, филантропистов, интеллектуалов и прекрасных женщин». Чьи жизни пересекались на вечеринках у Хью Хефнера. Именно там Памела как-то встретила Джека Николсона в компании сразу двух девушек и одним своим видом помогла актёру достичь пика удовольствия.
Про Тима Аллена, с которым актриса снималась в сериале «Большой ремонт» в начале 1990-х, у Андерсон тоже есть история в жанре «Вокруг ширинки с Памелой». В первый же день съёмок Аллен решил, что обязан продемонстрировать Памеле свой детородный орган, чтобы свести дебет с кредитом и восстановить справедливость и равенство - ведь он-то уже видел её обнажённые фотографии в журнале «Playboy». Вспоминая этот эпизод сейчас, Андерсон с юмором относится к поступку Аллена: «Он комик, у него работа такая - пересекать грань дозволенного. Уверена, что никаких плохих намерений у него не было. Времена изменились, конечно. Сомневаюсь, что сегодня кто-нибудь попробует что-то в этом же роде. Это уже новый мир».
Выходка Аллена - одна из самых безобидных в коллекции воспоминаний актрисы. С раннего детства наблюдая издевательства отца над матерью, Андерсон не заметила, как сама выросла в патологическую жертву. Первый парень, с которым Памела встречалась в старшей школе, вытолкнул её из машины на полном ходу. А в другой раз попытался сбить, когда она шла по тротуару. Последующие отношения были не лучше, что заставило Памелу крепко задуматься над выбором мужчин.
В книге актриса откровенно рассказывает о насилии, которое ей пришлось пережить задолго до наступления 18 лет. В детстве к ней приставала нянька, в 12-летнем возрасте её изнасиловал 25-летний мужчина, а потом Памела стала жертвой группового изнасилования, в котором участвовал её собственный молодой человек. «С вами делают настолько унизительные вещи, что вам будет стыдно рассказать об этом кому-то. Такие вещи оставляют отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Вы блокируете эти воспоминания или разбираетесь с ними позже, я вот разбираюсь с этим сейчас», - призналась Памела в интервью изданию «Variety».
Как это ни странно, с переездом в Америку и погружением в шоу-бизнес насилие если не прекратилось, то по крайней мере приняло более травоядную форму. Были сотни непристойных намёков, неуместных заигрываний и выходок вроде алленовской. Но физического насилия больше не было. Последним, кто поднял на Памелу руку, был Томми Ли, во время ссоры толкнувший её, когда она держала 2-месячного сына Дилана на руках. Памела сразу подала на развод, а Томми отправился думать о своём поведении на полгодика в тюрьму. «Я не жертва, и не девица в беде. В моей жизни были разные ситуации, требующие выбора. В некоторых из них этот выбор, очевидно, был сделан за меня, но я всегда была способна снова найти дорогу к самой себе. И в итоге стала сильным человеком и сильным родителем».
Имея полное право злиться на мужчин и припоминать им старые обиды, Андерсон, вопреки ожиданиям, не примкнула к движению #MeToo, заявив в одном из интервью, что для неё «всё это уже слишком» (за что была немедленно раскритикована). К тому же Памела на собственном опыте знает, что женщины могут быть не менее опасны, чем мужчины. В 1998 году после развода с Томми Ли, когда актриса жила одна с сыновьями в Малибу, в её дом проникла девушка-подросток из Франции. Памела натолкнулась на неё в одной из редко используемых комнат дома. Девушка надела красный купальник Памелы со съёмок «Спасателей Малибу» и сидела, держа в руках письмо, в котором было написано «Я не лесбиянка, но ты мне снишься». К моменту приезда полиции девушка вскрыла себе вены. К счастью, она выжила и её депортировали домой во Францию. Андерсон трясло от ужаса: «Полицейские сказали: «Ну, вам не грозила такая уж опасность, это же девчонка». А я им: «И как это делает её менее опасной? Женщины тоже способны убивать людей». Моя нянька была женщиной, и поэтому люди никогда бы и не подумали, что она меня ко мне приставала. Но это не должно иметь значения. Каждый способен на ужасные поступки».
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