Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова

Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек»
В новых сериях Веник останется один с четырьмя дочками
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27 января в легендарном первом павильоне киностудии «Мосфильм» прошла XXI церемония вручения кинопремии «Золотой орёл» при поддержке Министерства культуры РФ, ювелирной компании Mercury и компании «Сима Лэнд». Лучшим фильмом 2021 года стала картина «Чемпион мира» Алексея Сидорова, которая также получила награды за лучшую мужскую роль, режиссуру, операторскую работу и музыку к фильму.
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