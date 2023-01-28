Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова

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Спутник телезрителя «Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять В ночь с 26 на 27 января, 03:00, Пятница!

Спутник телезрителя «В объятиях лжи»: Мертвые дочери и доброта незнакомцев 28 января, 23:30, TV1000 World kino

Спутник телезрителя «Любовь-морковь 3»: Кризис пенсионного возраста 25 января, 15:30, TV1000 Русское кино

Дозорные Подарок в честь юбилея Владимира Высоцкого Разыгрываем полное собрание сочинений поэта от издательства СЛОВО/SLOVO!

Новости кино Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек» В новых сериях Веник останется один с четырьмя дочками

Интервью Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям

Новости кино «Патриот» возвращается с третьим сезоном 13 февраля Сериал с Антоном Жижиным стартует на ТНТ