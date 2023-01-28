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Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова

28 января
2023 год

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28 января 2023

27 января в легендарном первом павильоне киностудии «Мосфильм» прошла XXI церемония вручения кинопремии «Золотой орёл» при поддержке Министерства культуры РФ, ювелирной компании Mercury и компании «Сима Лэнд». Лучшим фильмом 2021 года стала картина «Чемпион мира» Алексея Сидорова, которая также получила награды за лучшую мужскую роль, режиссуру, операторскую работу и музыку к фильму.
Но нас, легкомысленных, куда больше волнует активность на красной дорожке. Где в этот вечер собралось рекордное количество звёздных гостей и номинантов: Александра Урсуляк, Иван Янковский и Диана Пожарская, Алексей Гуськов, Марина Зудина, Екатерина Климова, Наталия Белохвостикова, Анна Снаткина, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Юлия Хлынина, Евгений Миронов, Егор Бероев и Ксения Алфёрова и многие другие.

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Евгений Миронов

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Лянка Грыу

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Никита Ефремов

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Марина Зудина

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Екатерина Климова

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Александра Урсуляк

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Кузьма Сапрыкин и Никита Тарасов

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Анна Александрова

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Александр Горбатов

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Лиза Моряк

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Ольга Смирнова

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Анар Халилов

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Анна Снаткина

Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова
фото: Юлия Хлынина
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Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова фотографии
Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова фотографии
Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова фотографии
Золотой орёл: Елена Лядова, Иван Янковский и Екатерина Климова фотографии
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