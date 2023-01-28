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Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику

28 января
2023 год

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28 января 2023

Актёр упразднённого «Гоголь-центра» Никита Кукушкин охотно экспериментирует с образами. Именно Кукушкин сыграл самые безумные роли в клипах производства творческого объединения «Чикен Карри». Но как выяснилось, актёр - большой любитель эпатажа и розыгрышей не только в творческой, но и в повседневной жизни. В интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Кукушкин рассказал, зачем подарил Кириллу Серебренникову на день рождения козу (спойлер: «потому что абсурд - это прекрасно») и как отомстил Михаилу Тройнику с помощью мадагаскарских тараканов.

Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику
фото: Никита Кукушкин в клипе "Розовый фламинго"

«У меня часто бывают странные идеи. Я помню, как я Мишке Тройнику тараканов мадагаскарских подсыпал. В рюкзак. Это было прекрасно. Мишка меня на «Мёртвых душах» (спектакль Кирилла Серебренникова - прим.ред.) толкнул. А я ему сказал: «У меня много бабок. У тебя будут гости». Он говорит: «Ну давай». И я на следующий день купил такую прям коробку мадагаскарских тараканов. И он когда пошёл играть на сцену, я высыпал ему в рюкзак этих мадагаскарских тараканов. И думаю, ну сейчас он обнаружит и сразу ко мне придёт, спросит с меня. На следующее утро звонок. Я сижу в ванной, мне звонит Мишка и говорит: «Ты что сделал, падла?» Никогда у него такого голоса не было. Оказалось, он пришёл домой, открыл рюкзак, взял оттуда свои пожиточки тройниковские замшелые и пошёл спать. Устал артист. И утром встал к своему гладильному станку, чтобы погладить одежду. И вдруг у него вылезает мадагаскарский таракан на его пожитку. И потом он оглядывается, и оказывается, что у него вся квартира в мадагаскарских тараканах.

Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику
фото: Михаил Тройник

Я как друг говорю ему: «Миша, их было 25, ищи!» Он говорит: «Какой ищи, ты чего, б*** сделал?!» Обычно у него голос с иронией всегда, а тут иронии не было вообще. Сталь. Он спрашивает: «Кто это были?» Потому что если самки, то это жесть. Я говорю: «Самцы». И звоню женщине, у которой я покупал этих тараканов, а она мне говорит: «Самки все. Если плодоносят, то до пятидесяти особей». И неизвестно, сколько времени это занимает. Они залезают в самое тёмное место и там сбрасывают этих пятьдесят маленьких. А они же уже могли быть беременными...Миша обнаружил всех тараканов. Потом они по театру разбежались, потому что их туда принесли».
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Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику фотографии
Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику фотографии
Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику фотографии
Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику фотографии
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