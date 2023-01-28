Никита Кукушкин рассказал, как подсыпал мадагаскарских тараканов Михаилу Тройнику

Актёр упразднённого «Гоголь-центра» Никита Кукушкин охотно экспериментирует с образами. Именно Кукушкин сыграл самые безумные роли в клипах производства творческого объединения «Чикен Карри». Но как выяснилось, актёр - большой любитель эпатажа и розыгрышей не только в творческой, но и в повседневной жизни. В интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Кукушкин рассказал, зачем подарил Кириллу Серебренникову на день рождения козу (спойлер: «потому что абсурд - это прекрасно») и как отомстил Михаилу Тройнику с помощью мадагаскарских тараканов.
фото: Никита Кукушкин в клипе "Розовый фламинго"
«У меня часто бывают странные идеи. Я помню, как я Мишке Тройнику тараканов мадагаскарских подсыпал. В рюкзак. Это было прекрасно. Мишка меня на «Мёртвых душах» (спектакль Кирилла Серебренникова - прим.ред.) толкнул. А я ему сказал: «У меня много бабок. У тебя будут гости». Он говорит: «Ну давай». И я на следующий день купил такую прям коробку мадагаскарских тараканов. И он когда пошёл играть на сцену, я высыпал ему в рюкзак этих мадагаскарских тараканов. И думаю, ну сейчас он обнаружит и сразу ко мне придёт, спросит с меня. На следующее утро звонок. Я сижу в ванной, мне звонит Мишка и говорит: «Ты что сделал, падла?» Никогда у него такого голоса не было. Оказалось, он пришёл домой, открыл рюкзак, взял оттуда свои пожиточки тройниковские замшелые и пошёл спать. Устал артист. И утром встал к своему гладильному станку, чтобы погладить одежду. И вдруг у него вылезает мадагаскарский таракан на его пожитку. И потом он оглядывается, и оказывается, что у него вся квартира в мадагаскарских тараканах.
фото: Михаил Тройник
Я как друг говорю ему: «Миша, их было 25, ищи!» Он говорит: «Какой ищи, ты чего, б*** сделал?!» Обычно у него голос с иронией всегда, а тут иронии не было вообще. Сталь. Он спрашивает: «Кто это были?» Потому что если самки, то это жесть. Я говорю: «Самцы». И звоню женщине, у которой я покупал этих тараканов, а она мне говорит: «Самки все. Если плодоносят, то до пятидесяти особей». И неизвестно, сколько времени это занимает. Они залезают в самое тёмное место и там сбрасывают этих пятьдесят маленьких. А они же уже могли быть беременными...Миша обнаружил всех тараканов. Потом они по театру разбежались, потому что их туда принесли».
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