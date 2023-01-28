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Любовь Аксёнова стала лицом новой рекламной кампании бренда Zarina

28 января
2023 год

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28 января 2023
Лицом новой рекламной кампании свежей капсульной коллекции российского модного бренда Zarina стала актриса Любовь Аксёнова. Приуроченная ко Дню всех влюблённых коллекция «Любовь в Zarina» изобилует всеми оттенками красного и соответствующими празднику романтическими символами. Вещи выполнены из экокожи и смесовых тканей с хлопком и вискозой в алом, чёрном и белом цвете и уже доступны на официальном сайте бренда.

Любовь Аксёнова стала лицом новой рекламной кампании бренда Zarina
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фотографии >>
Любовь Аксёнова стала лицом новой рекламной кампании бренда Zarina фотографии
Любовь Аксёнова стала лицом новой рекламной кампании бренда Zarina фотографии
Любовь Аксёнова стала лицом новой рекламной кампании бренда Zarina фотографии
Любовь Аксёнова стала лицом новой рекламной кампании бренда Zarina фотографии
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