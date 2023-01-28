Любовь Аксёнова стала лицом новой рекламной кампании бренда Zarina

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Певица подтвердила слухи о тайной свадьбе с Тайкой Вайтити

Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой

28 января

«Это оставляет отпечаток на всю оставшуюся жизнь»: Памела Андерсон о насилии, пережитом в детстве

Актриса не считает женщин менее опасными, чем мужчины