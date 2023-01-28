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Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой

28 января
2023 год

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28 января 2023
Слухи о тайной свадьбе британской певицы и актрисы Риты Оры и новозеландского режиссёра Тайки Вайтити появились в таблоидах в августе прошлого года. Подтвердить эти слухи певица решила весьма необычным способом - с помощью клипа на свой новый сингл «You Only Love Me».



В начале клипа Риту поздравляют со свадьбой Линдси Лохан, Кристен Стюарт, Джоди Тёрнер-Смит и Челси Хэндлер, выказывая сожаление о том, что их не было на этом тайном торжестве. Также в клипе буквально на секунду появляется Шэрон Стоун.

Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой
фото: Рита в клипе "You only love me"

Для пропустивших свадьбу друзей ещё не все пропало - в эфире утреннего шоу на «iHeart Radio» Ора пообещала, что готовит пышное торжество, куда будут приглашены все друзья и близкие для них с Тайкой люди. А вот слух о смене фамилии певица опровергла, признавшись, что не готова отказаться от своего имени, так как оно стало своего рода брендом, над которым ей пришлось работать многие годы.

Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой
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Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой фотографии
Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой фотографии
Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой фотографии
Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой фотографии
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