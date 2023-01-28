Кристен Стюарт, Линдси Лохан и Шэрон Стоун поздравили Риту Ору со свадьбой

Слухи о тайной свадьбе британской певицы и актрисы Риты Оры и новозеландского режиссёра Тайки Вайтити появились в таблоидах в августе прошлого года. Подтвердить эти слухи певица решила весьма необычным способом - с помощью клипа на свой новый сингл «You Only Love Me».
Для пропустивших свадьбу друзей ещё не все пропало - в эфире утреннего шоу на «iHeart Radio» Ора пообещала, что готовит пышное торжество, куда будут приглашены все друзья и близкие для них с Тайкой люди. А вот слух о смене фамилии певица опровергла, признавшись, что не готова отказаться от своего имени, так как оно стало своего рода брендом, над которым ей пришлось работать многие годы.
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