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Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов

29 января
2023 год

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29 января 2023

25 января в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера фильма Александра Крестникова «Лёгкое знакомство». Картина рассказывает о мужчине и женщине, чьи отношения напоминают психологический поединок, отражающий их взаимное притяжение и недоверие друг к другу, одиночество и стремление преодолеть его, желание и страх любви. Среди гостей премьеры были Анна Котова-Дерябина, Кристина Казинская, Лиза Климова, Дмитрий Орлов, Сергей Чирков, Иван Николаев и другие.

Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов
фото: Анна Котова-Дерябина

Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов
фото: Лиза Климова

Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов
фото: Дмитрий Орлов

«В фильме нет жёсткой привязки к какому-то времени, нет социальности и злободневности. Это вневременной сюжет о вечной войне полов, которые не могут обойтись друг без друга, и о том, как трудно достичь взаимопонимания между такими разными существами, как мужчина и женщина. Эта история, на мой взгляд, будет интересна зрителям и через десять лет, и через двадцать. За последние столетия люди, по сути, мало в чём изменились. Мы поменяли гусиные перья на клавиши ноутбуков, но наши мысли, чувства, сомнения, страхи – те же», – рассказал о фильме режиссёр Александр Крестников.

Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов
фото: Кристина Казинская

Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов
фото: Иван Николаев

Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов
фото: Артур Цветков

Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов
фото: Сергей Чирков

Фильм «Лёгкое знакомство» в прокате со 2 февраля.
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Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов фотографии
Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов фотографии
Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов фотографии
Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов фотографии
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