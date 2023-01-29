Психологический поединок: Анна Котова-Дерябина, Лиза Климова и Дмитрий Орлов

«В фильме нет жёсткой привязки к какому-то времени, нет социальности и злободневности. Это вневременной сюжет о вечной войне полов, которые не могут обойтись друг без друга, и о том, как трудно достичь взаимопонимания между такими разными существами, как мужчина и женщина. Эта история, на мой взгляд, будет интересна зрителям и через десять лет, и через двадцать. За последние столетия люди, по сути, мало в чём изменились. Мы поменяли гусиные перья на клавиши ноутбуков, но наши мысли, чувства, сомнения, страхи – те же», – рассказал о фильме режиссёр Александр Крестников.
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