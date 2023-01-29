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Художник фильма «Аватар» показал, как выглядели самые первые изображения на’ви

29 января
2023 год

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29 января 2023

Концепт-художник Джозеф С. Пепе опубликовал в социальных сетях самое первое изображение представителя народа на’ви из «Аватара» Джеймса Кэмерона. Он также поделился историей его создания.

Художник фильма «Аватар» показал, как выглядели самые первые изображения на’ви

Концепция персонажа разрабатывалась с 2004 года. Несмотря на то, что многие элементы дизайна были изменены и усовершенствованы, биолюминесценция осталась ключевой деталью с самых ранних стадий.

Художник фильма «Аватар» показал, как выглядели самые первые изображения на’ви

На разработку персонажа художнику и его коллегам дали две недели. Режиссёр предупредил Пепе, что фильм будет фотореалистичным, и художник почувствовал «чрезвычайное давление», потому что ему необходимо было впечатлить Джеймса своей работой. Во время просмотра концептов Кэмерон узнал биолюминесценцию морского слизня на лбу пожилого пандорианца и даже произнёс его научное название. Пепе сказал, что был тогда удивлён познаниями режиссёра, а спустя годы работы с ним понял, что Кэмерон всерьёз увлечён наукой о флоре и фауне, антропологией и этнологией.
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Художник фильма «Аватар» показал, как выглядели самые первые изображения на’ви фотографии
Художник фильма «Аватар» показал, как выглядели самые первые изображения на’ви фотографии
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