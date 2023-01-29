Художник фильма «Аватар» показал, как выглядели самые первые изображения на’ви

Концепт-художник Джозеф С. Пепе
опубликовал в социальных сетях самое первое изображение представителя народа на’ви из «Аватара» Джеймса Кэмерона
. Он также поделился историей его создания.
Концепция персонажа разрабатывалась с 2004 года. Несмотря на то, что многие элементы дизайна были изменены и усовершенствованы, биолюминесценция осталась ключевой деталью с самых ранних стадий.
На разработку персонажа художнику и его коллегам дали две недели. Режиссёр предупредил Пепе, что фильм будет фотореалистичным, и художник почувствовал «чрезвычайное давление», потому что ему необходимо было впечатлить Джеймса своей работой. Во время просмотра концептов Кэмерон узнал биолюминесценцию морского слизня на лбу пожилого пандорианца и даже произнёс его научное название. Пепе сказал, что был тогда удивлён познаниями режиссёра, а спустя годы работы с ним понял, что Кэмерон всерьёз увлечён наукой о флоре и фауне, антропологией и этнологией.
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