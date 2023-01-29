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Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы

29 января
2023 год

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29 января 2023
Съёмки биографического фильма о Мадонне, главную роль в котором должна была сыграть Джулия Гарнер, прекратили на этой неделе после того, как поп-дива объявила о мировом турне. Однако по информации издания The Sun, руководство Universal Pictures приняло решение закрыть проект гораздо раньше.

Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы

Фильм создавался в соавторстве с Мадонной, правда, это вовсе не подразумевало тотальный контроль со стороны певицы, с которым столкнулись руководители студии. Она хотела следить за процессом съёмок, участвовать в написании сценария и процессе кастинга. При этом всё своё свободное время она тратила на странные публикации в социальных сетях. Певица выкладывала то откровенные фото, то обескураживающие видео – например, в одном из них она пила воду из собачьей миски.

Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы

«Мадонна подписала контракт, и это должно было стать знаком, что пора прекратить клоунаду, перестать охотиться за лайками и засесть за работу над картиной, чтобы она получилась приличной», – поделился инсайдер.

Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы

Также многие люди, имеющие отношение к фильму, рассказывали, что с Мадонной было крайне тяжело работать. Например, о кастинге отзывались как о трудовом лагере, где актрис изнуряли 11-часовыми занятиями хореографией под руководством Мадонны. Также от сотрудничества с певицей отказалась Диабло Коди – оскароносная сценаристка, которую пригласили работать над картиной. В итоге съёмки фильма отложили на неопределённый срок.
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Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы фотографии
Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы фотографии
Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы фотографии
Съёмки фильма о Мадонне отменили из-за поведения певицы фотографии
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