Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius

Кристен Стюартснимет как минимум три музыкальных клипа для инди-группы boygenius, состоящей из трёх девушек – Джулии Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус. Выход их нового альбома запланирован на 31 марта этого года.
фото: Группа boygenius
На какие именно песни Кристен снимет клипы, пока не сообщается. Стюарт не новичок в режиссуре музыкальных клипов: в 2017 году она сняла видео для группы Chvrches на песню «Down Side of Me», а в 2014 у неё вышел клип для группы Sage + the Saints на песню «Take Me To The South».
Также Кристен дебютирует в качестве режиссёра с фильмом «Хронология воды» – экранизацией бестселлера мемуаров Лидии Юкнавич. Дата выхода картины пока неизвестна.
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