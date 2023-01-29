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Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius

29 января
2023 год

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29 января 2023
Кристен Стюарт снимет как минимум три музыкальных клипа для инди-группы boygenius, состоящей из трёх девушек – Джулии Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус. Выход их нового альбома запланирован на 31 марта этого года.

Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius
фото: Группа boygenius

На какие именно песни Кристен снимет клипы, пока не сообщается. Стюарт не новичок в режиссуре музыкальных клипов: в 2017 году она сняла видео для группы Chvrches на песню «Down Side of Me», а в 2014 у неё вышел клип для группы Sage + the Saints на песню «Take Me To The South».





Также Кристен дебютирует в качестве режиссёра с фильмом «Хронология воды» – экранизацией бестселлера мемуаров Лидии Юкнавич. Дата выхода картины пока неизвестна.

Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius
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Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius фотографии
Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius фотографии
Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius фотографии
Кристен Стюарт снимет три клипа для группы boygenius фотографии
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