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Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

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3 января 2023
Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» без объяснения причин. В канун Нового года трансляцию фильма и своё участие в нём анонсировал Иван Ургант, однако вскоре телеведущий удалил пост с анонсом. Кроме Урганта в проекте приняли участие Данила Козловский, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава и другие актёры.

Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», — прокомментировал ситуацию Иван Ургант в беседе с РБК. Также он опубликовал фотографию, на которой позирует в футболке с надписью «Без комментариев» на английском языке. В подписи телеведущий посетовал на то, что нечасто виделся со своей публикой в уходящем году.

Телеграм-канал «Антиглянец» предположил, по каким причинам могли отменить телеспектакль с участием Урганта: «Просто интересно, за что так жестко отменили Урганта. За первую эмоциональную реакцию на начало CB*? За демарш команды «Вечернего Урганта»? За поездку в Израиль? Это при том, что актёр Саша Кузнецов, который неоднократно высказывался сильно жёстче, прекрасно чувствовал себя в широчайшем прокате фильма «Сердце пармы», а Кристину Асмус даже штрафовать отказались. А уж сколько селебов в разной степени тихо обзавелись израильскими паспортами… Есть всё-таки ощущение, как писала Героиня Татлера, что кто-то просто давно заточил зуб на шоумена, ждал удачного момента - и вот, вуаля», – написали админы канала.

Позже Телеграм-канал «Медиавойны» написал, что фильм сняли с эфира из-за того, что он не понравился владельцу МТС Владимиру Евтушенкову (KION – преемник онлайн-кинотеатра МТС-ТВ): «Евтушенков решил не ждать, пока его начнут мочить патриотические СМИ из-за второсортного проекта и будут потом звонить из высоких кабинетов, отрывая от <...> праздничного стола. Хозяин-барин».
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обсуждение >>
№ 3
Princesa_ptichka   3.01.2023 - 18:37
о господи, как будто появление Ургнату на глазах у зрителей как-то должно их испортить - они тем самым еще больше внимания к себе привлекают)) маразм в этой стране крепчает читать далее>>
№ 2
nord   3.01.2023 - 18:30
Правильно сделали,что сняли этот телеспектакль. читать далее>>
№ 1
Эксакустодиан   3.01.2023 - 17:45
Слава Богу, что сняли! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
Происшествие в стране Мульти-ПультиСердце Пармы

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Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира фотографии
Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира фотографии
Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира фотографии
Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира фотографии
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