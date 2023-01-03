Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
без объяснения причин. В канун Нового года трансляцию фильма и своё участие в нём анонсировал Иван Ургант
, однако вскоре телеведущий удалил пост с анонсом. Кроме Урганта в проекте приняли участие Данила Козловский
, Сергей Бурунов
, Екатерина Варнава
и другие актёры.
«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом»
, — прокомментировал ситуацию Иван Ургант в беседе с РБК
. Также он опубликовал фотографию, на которой позирует в футболке с надписью «Без комментариев» на английском языке. В подписи телеведущий посетовал на то, что нечасто виделся со своей публикой в уходящем году.
Телеграм-канал «Антиглянец»
предположил, по каким причинам могли отменить телеспектакль с участием Урганта: «Просто интересно, за что так жестко отменили Урганта. За первую эмоциональную реакцию на начало CB*? За демарш команды «Вечернего Урганта»? За поездку в Израиль? Это при том, что актёр Саша Кузнецов, который неоднократно высказывался сильно жёстче, прекрасно чувствовал себя в широчайшем прокате фильма «Сердце пармы», а Кристину Асмус даже штрафовать отказались. А уж сколько селебов в разной степени тихо обзавелись израильскими паспортами… Есть всё-таки ощущение, как писала Героиня Татлера, что кто-то просто давно заточил зуб на шоумена, ждал удачного момента - и вот, вуаля»
, – написали админы канала.
Позже Телеграм-канал «Медиавойны»
написал, что фильм сняли с эфира из-за того, что он не понравился владельцу МТС Владимиру Евтушенкову
(KION – преемник онлайн-кинотеатра МТС-ТВ): «Евтушенков решил не ждать, пока его начнут мочить патриотические СМИ из-за второсортного проекта и будут потом звонить из высоких кабинетов, отрывая от <...> праздничного стола. Хозяин-барин»
.
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