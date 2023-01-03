Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

Смотреть онлайн: «Фандорин. Азазель», «Ковбой из Копенгагена» и «Территория-2»
Самые ожидаемые интернет-релизы января по версии Кино-Театр.Ру
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Джереми Раннер, известный по фильмам Marvell, был доставлен в больницу 2 января на вертолёте после сильнейшей травмы, полученной в результате уборки снега, появившегося из-за сезонного шторма на севере Невады. Актёр перенёс операцию – его представители рассказали, что он получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. Его состояние всё ещё оценивается как «критическое, но стабильное».
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