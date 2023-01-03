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Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

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3 января 2023

Джереми Раннер, известный по фильмам Marvell, был доставлен в больницу 2 января на вертолёте после сильнейшей травмы, полученной в результате уборки снега, появившегося из-за сезонного шторма на севере Невады. Актёр перенёс операцию – его представители рассказали, что он получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. Его состояние всё ещё оценивается как «критическое, но стабильное».

Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

Подробности инцидента не разглашаются от официальных источников, но изданию TMZ удалось опросить некоторых свидетелей. Один из них рассказал, что Джереми расчищал площадку на снегоуборочной машине перед домом, и в какой-то момент машина переехала его ногу, из-за чего актёр потерял много крови. Среди соседей Раннера был врач, который вовремя наложил жгут. Источник также сообщил TMZ, что травма Джереми «обширная» и «наряду с ногой были повреждены и другие части его тела».

Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

Сообщается, что полиция ведёт расследование инцидента и уже забрала снегоуборочную машину на экспертизу. Предполагается, что такие машины должны иметь «расширенные функции безопасности», чтобы предотвратить подобные аварии.
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Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега фотографии
Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега фотографии
Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега фотографии
Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега фотографии
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