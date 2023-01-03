Дмитрий Крымов попал в больницу после пожара в своей квартире в Нью-Йорке

Дмитрий Крымов
пострадал в результате пожара в его нью-йоркской квартире, который произошёл в конце декабря. Режиссёра и его супругу Инну
госпитализировали из-за отравления угарным газом. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
«Инна уже выписалась из больницы и находится в Нью-Йорке вместе с сыном Михаилом. Дмитрий все еще в больнице, в процессе восстановления. Хочется выразить огромную сердечную благодарность всем, кто ждет, переживает, пишет близким и предлагает помощь. Мы желаем скорейшего выздоровление семье Крымовых и ждем встречи с нашими зрителями в новом году»
, — говорится в сообщении на странице проекта Krymov Lab NYC.
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