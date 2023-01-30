Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС

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Имя мне Красный

Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта

Драмеди о несчастной женщине и несчастном случае

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Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

От Михаила Булгакова и Стивена Кинга до жития Оппенгеймера и комиксов