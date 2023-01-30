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Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС

30 января
2023 год

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30 января 2023
13 февраля в 20:00 на СТС состоится премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», ведущими которого стали видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и актриса сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.

Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС
фото: Дмитрий Масленников, Валерия Астапова и Василий Артемьев

В телешоу, съёмки которого проходили в Минеральных Водах, встретятся опытные спортсмены, звёзды и поклонники движения «ниндзя». Самым титулованным участником программы стал олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян: «В прошлом году Россию исключили из международных соревнований, поэтому для меня участие в таком масштабном телепроекте — возможность бросить себе новый вызов», — признался он.

Другому звёздному участнику — видеоблогеру и музыканту Егору Шипу — особенно запомнилась полоса препятствий: «Трасса что надо: в самый раз для проверки на прочность людей, приехавших со всей страны. Впечатлило их желание пройти трассу, несмотря на дождь, холод и долгие съёмки».

Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС
фото: Станислав Барецкий поддерживает своего друга Александра Сабанина

Для победы в шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух лучших атлетов ждёт долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.

Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС

Сразу после премьеры в эфире шоу «Суперниндзя» будет доступно на more.tv.

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Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС фотографии
Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС фотографии
Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС фотографии
Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС фотографии
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