Новое шоу «Суперниндзя» с Дмитрием Масленниковым выходит на СТС

фото: Дмитрий Масленников, Валерия Астапова и Василий Артемьев
В телешоу, съёмки которого проходили в Минеральных Водах, встретятся опытные спортсмены, звёзды и поклонники движения «ниндзя». Самым титулованным участником программы стал олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян: «В прошлом году Россию исключили из международных соревнований, поэтому для меня участие в таком масштабном телепроекте — возможность бросить себе новый вызов», — признался он.
Другому звёздному участнику — видеоблогеру и музыканту Егору Шипу — особенно запомнилась полоса препятствий: «Трасса что надо: в самый раз для проверки на прочность людей, приехавших со всей страны. Впечатлило их желание пройти трассу, несмотря на дождь, холод и долгие съёмки».
фото: Станислав Барецкий поддерживает своего друга Александра Сабанина
Для победы в шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух лучших атлетов ждёт долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.
Сразу после премьеры в эфире шоу «Суперниндзя» будет доступно на more.tv.
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