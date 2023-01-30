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ТВ-3 установил мировой рекорд в поддержку сериала «Мажор»

30 января
2023 год

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30 января 2023
Телеканал ТВ-3 и фуд-блогеры YouTube-канала «Кушать хочу», специализирующиеся на приготовление гигантских блюд, создали самый большой в мире бургер с красной икрой. Так канал поддержал старт показа сериала «Мажор». Вес готового бургера – почти 7,5 килограмм. Это уникальное достижение было официально зарегистрировано в Международной книге рекордов «InterRecord» и в «Реестре рекордов России».

ТВ-3 установил мировой рекорд в поддержку сериала «Мажор»

С 30 января по будням, с понедельника по четверг, в 20:30 телеканал ТВ-3 впервые выпустит в эфир популярный драматический детективный сериал с Павлом Прилучным в рамках вечерней линейки «Ужин с детективом». Весь этот год телезрителей будут ждать на ТВ-3 захватывающие сериалы, которые отличает нетривиальный сюжет, необычный главный герой и то, что все они произведены в России. Бургер с красной икрой стал символом перехода от популярных зарубежных проектов к отечественным.

Также ТВ-3 предложил своим зрителям конкурс под слоганом «Ужинай как настоящий мажор!» Ищите во время показа сериала «Мажор» на экране специальные плашки с кодами, присылайте их в комментариях в группу канала ТВ-3. Победители и счастливые обладатели красной икры будут определены среди участников случайным образом.

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ТВ-3 установил мировой рекорд в поддержку сериала «Мажор» фотографии
ТВ-3 установил мировой рекорд в поддержку сериала «Мажор» фотографии
ТВ-3 установил мировой рекорд в поддержку сериала «Мажор» фотографии
ТВ-3 установил мировой рекорд в поддержку сериала «Мажор» фотографии
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