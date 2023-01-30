Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх»

«Для меня это первый подобный опыт: чтобы я — и пел?! Это просто какой-то подарок и исполнение давней мечты. Ещё с подросткового возраста, когда ребята играли во дворе на гитаре, я хотел петь, но стеснялся даже подпевать. Запись в студии отчасти стала для меня испытанием, но вместе с тем было кайфово. Я попал в идеальный мир, где мне разрешают петь, и еще результат покажут людям! Это меня не в душе записывают, представляете?! Просто мечта!», – поделился Чеботарёв.
За слова песни отвечал шоураннер, автор идеи «Вампиров средней полосы» Алексей Акимов, а музыка написана в соавторстве с композитором сериала Денисом Воронцовым. Офлайн-премьера клипа состоялась на фестивале BUBBLE Comics Con в эту субботу.
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