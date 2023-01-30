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Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх»

30 января
2023 год

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30 января 2023
Начнёт ли Дмитрий Чеботарёв сольную карьеру в музыке? Актёр воплотил свою давнюю мечту – записал трек и выпустил клип на песню «Вверх», которую можно услышать в заключительной серии второго сезона «Вампиров средней полосы».

Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх»

«Для меня это первый подобный опыт: чтобы я — и пел?! Это просто какой-то подарок и исполнение давней мечты. Ещё с подросткового возраста, когда ребята играли во дворе на гитаре, я хотел петь, но стеснялся даже подпевать. Запись в студии отчасти стала для меня испытанием, но вместе с тем было кайфово. Я попал в идеальный мир, где мне разрешают петь, и еще результат покажут людям! Это меня не в душе записывают, представляете?! Просто мечта!», – поделился Чеботарёв.

За слова песни отвечал шоураннер, автор идеи «Вампиров средней полосы» Алексей Акимов, а музыка написана в соавторстве с композитором сериала Денисом Воронцовым. Офлайн-премьера клипа состоялась на фестивале BUBBLE Comics Con в эту субботу.

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Вампиры средней полосы

фотографии >>
Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх» фотографии
Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх» фотографии
Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх» фотографии
Дмитрий Чеботарёв выпустил клип на песню «Вверх» фотографии
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