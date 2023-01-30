«Я теперь всё время со шприцами»: Валерия Ланская рассказала о заболевании диабетом

В 2015 году Валерия Ланская родила сына Артемия в браке с кинорежиссёром Стасом Ивановым. Во время беременности врачи выявили у актрисы гестационный диабет, который довольно часто встречается у женщин, вынашивающих ребёнка. После родов, как правило, этот недуг проходит, однако у Валерии симптомы сохранились.
«На месяце четвёртом-пятом анализ показал, что сахар не очень хороший. Я колола инсулин по чуть-чуть. После того, как я родила, забыла об этой проблеме, и перестала замерять сахар. Я вообще думала, что всё в порядке», – рассказала Валерия в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Однако вскоре у актрисы усилились симптомы – начался тремор рук, внезапный голод и постоянная жажда: «Были странные ощущения, которые я прежде не испытывала. Я зимой, когда выходила гулять, давала некую нагрузку натощак, начинали трястись руки, возникали потливость, слабость, тревожность. Мне хотелось скорее лечь и есть».
фото: Валерия Ланская с семьёй
Спустя два года после рождения первенца Валерия обратилась к медикам. Актриса была удивлена, когда врачи озвучили диагноз, потому что в семье ни у кого этой болезни не было. Первое время она делала всё возможное, чтобы излечиться – даже прибегла к методам индийских лекарей. Однако прописанные травы не принесли должного эффекта. Валерия призналась, что боялась потерять работу, и поэтому тщательно скрывала свой недуг: «У меня первый тип диабета — инсулинозависимый. Его ещё называют диабетом детей и подростков. В моём возрасте он не встречается. Я теперь всё время живу с мерилками, шприцами иглами», – сказала актриса.
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