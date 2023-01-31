Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова

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30 января в театре им. Моссовета состоялся премьерный показ драмы-байопика «Раневская» о жизни актрисы Фаины Раневской. Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы – от юности и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Премьеру в театре, где Раневская служила почти 30 лет, посетили актёры сериала – Александр Домогаров и Ирина Гринёва, а также Настасья Самбурская, Михаил Лабковский, Анна Банщикова, Екатерина Климова, Анна Котова-Дерябина, Лиза Моряк, Софья Донианц, Алёна Водонаева и многие другие.
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