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Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова

31 января
2023 год

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31 января 2023

30 января в театре им. Моссовета состоялся премьерный показ драмы-байопика «Раневская» о жизни актрисы Фаины Раневской. Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы – от юности и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Премьеру в театре, где Раневская служила почти 30 лет, посетили актёры сериала – Александр Домогаров и Ирина Гринёва, а также Настасья Самбурская, Михаил Лабковский, Анна Банщикова, Екатерина Климова, Анна Котова-Дерябина, Лиза Моряк, Софья Донианц, Алёна Водонаева и многие другие.

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Настасья Самбурская

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Александр Домогаров

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Михаил Лабковский

Сериал «Раневская» можно будет увидеть с 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Алёна Водонаева

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Ирина Гринёва

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Анна Банщикова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Дмитрий Дюжев

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Екатерина Климова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Ирина Безрукова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Аврора

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Лиза Моряк

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Марианна Максимовская и Василий Борисов

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Алика Смехова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Анна Котова-Дерябина

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Катя Лель

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Мила Ершова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Софья Донианц

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Аристарх Венес

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Елена Захарова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Павел Баршак

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Владислав Ветров

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Ефим Петрунин

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Игорь Письменный

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Алёна Чехова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Александра Власова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Оксана Михеева

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Маруся Климова

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Анастасия Меськова и Михаил Вайнберг

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Алексей Филимонов

Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова
фото: Дарья Калмыкова
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Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова фотографии
Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова фотографии
Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова фотографии
Юность, слава, одиночество: Настасья Самбурская, Александр Домогаров и Екатерина Климова фотографии
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