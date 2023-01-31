«Никаких тортиков и шариков»: Юлия Александрова рассказала о проблемах в общении с дочерью

Год назад Юлия Александрова подтвердила расставание
с Жорой Крыжовниковым
, слухи о котором последние несколько лет гуляли по светским Телегам-каналам. Сейчас актриса воспитывает 13-летнюю Веру
, и, как это часто бывает в общении с подростками, у мамы с дочкой возникли проблемы во взаимопонимании.
«Когда Вере исполнилось 13, её словно подменили. Вместо «мамочка» – строгое «мама», мгновенная дистанция. «Ко мне не подходи», «ко мне не заходи». На свой день рождения поставила перед фактом: «Никаких тортиков и шариков». Мы стали искать корень проблемы. Попробовали всё»
, – рассказала
Юлия.
В итоге решением проблемы стал спорт: «В свои 13 лет Вера уже была на две головы выше меня – худая и на тот момент неспортивная. В результате нашли секцию женского бокса, где дочка занимается по сей день. И наши проблемы отступили на задний план. Детям гораздо сложнее, чем нам в их возрасте. По многим причинам. Их надо услышать, понять. Они попали в воронку времени»
.
Александрова рассказала, что с бывшим супругом они остаются друзьями. Он часто общается с дочерью и постоянно её веселит: «Он постоянно общается с дочерью. Любит её. Но Жора не умеет быть строгим. Постоянно с ней шутит, рассказывает смешные истории. А мы с ним расстались друзьями»
.
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