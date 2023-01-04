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Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен

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4 января 2023

Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие роли Ромео и Джульетты в одноимённом фильме 1968 года, подали судебный иск из-за съёмок постельных сцен. Они обвинили киностудию Paramount, снявшую картину, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на агента и адвоката актёров.

Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен

На момент съёмок Уайтингу было 16 лет, а Хасси 15. Они потребовали от Paramount более 500 миллионов долларов – примерно такой доход киностудия получила от проката фильма. В иске актёры утверждают, что режиссёр картины Франко Дзеффирелли (умер в 2019 году) пообещал им, что во время съёмок постельной сцены на них будет бельё телесного цвета. Но в день съёмок режиссёр заявил, что им придётся раздеться, иначе «фильм не получится», а в случае отказа они никогда не найдут работу в Голливуде. Кроме того, Дзеффирелли пообещал им, что их обнажённые тела в фильме не покажут, однако в картине появились ягодицы Уайтинга и грудь Хасси. Студия Paramount знала или «должна была знать», что эти кадры были получены незаконно, говорится в иске актёров, который был подан в суд города Санта-Моника в Калифорнии.

Представитель актёров заявил, что Уайтинг и Хасси доверились режиссёру: «То, что им сказали, и то, что произошло, — это две разные вещи. Они доверяли Франко. Франко был их другом, и, честно говоря, что им оставалось делать в 16 лет? Вариантов не было. #MeToo не было», – сказал менеджер обоих актёров Тони Мариноцци.

В 2019 году в штате Калифорния временно (до 1 января 2023 года) отменили срок давности для подачи заявлений о сексуализированном насилии, пережитом в детстве и подростковом возрасте. В связи с этим в суды поступило много заявлений: обвинения были выставлены в том числе против вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера. Они касаются его связи с 16-летней девушкой в 1970-х годах.
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Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен фотографии
Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен фотографии
Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен фотографии
Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен фотографии
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