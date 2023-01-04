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Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата

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4 января 2023

Всем, кто решит провести первую неделю нового года с ТВ-3, телеканал гарантирует каждую ночь с 23:00 свидания с Серканом Болатом в экзотическом пространстве романтического турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Перед его обаянием не устоит ни одна женщина, кроме… скромной, но целеустремлённой Эды Йылдыз. Яркий, романтичный, ироничный и наполненный эмоциями драматический сериал «Постучись в мою дверь» поможет перенестись в мир, где кипят горячие страсти даже в самую холодную ночь. Рассказываем, за что Серкан Болат в исполнении Керема Бюрсина так полюбился публике.

Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата

Настоящий романтик

Серкан очень старается стать лучше ради Эды, а допущенные им ошибки исправляет как можно скорее. Как бы он ни старался оставаться в стороне и быть хладнокровным, он всё равно готов помочь своей любимой и порадовать её приятными мелочами. Например, отправиться вместе с ней смотреть на звёзды и купаться в горном водопаде.

Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата

Красиво ревнует

Красивый мужчина, ревнующий свою женщину, заставляет сердца поклонников биться чаще. Он ни на минуту не упускает Эду из поля своего зрения и всеми силами старается отвлечь внимание девушки от её нового начальника.

Стильно одевается

Каждый костюм Серкана идеально подобран, и безупречный стиль стал его визитной карточкой. Его внешний вид – воплощение элегантности, а увидеть Серкана в домашней одежде или спортивном поло удаётся совсем редко.

Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата

Бизнесмен-трудоголик

Серкан разбирается в разных сферах и сам создал свой бизнес. Его строительная фирма переживает небывалый успех, так как Серкан привык много работать. Он всего добился сам, хотя у него богатые родители. Его даже прозвали «Серканом-роботом» из-за его педантичного и сдержанного образа. Однако за этим внешним безразличием скрывается человек, умеющий сопереживать и поддерживать людей из своего окружения.

Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата

Справедливый

После знакомства с Эдой поведение Серкана заметно меняется. Его больше не боится весь офис, и отношения с коллективом на работе становятся только лучше. Серкан старается помочь каждому, кто в этом нуждается, и слышит каждую обращённую к нему просьбу. Кстати, дружит он тоже умеет. Со своими партнёрами он знаком ещё со времен школы и университета, поэтому навык Серкана выстраивать долгосрочные крепкие отношения достоен восхищения.

Любит животных

Для Серкана животные – это ресурс, из которого он черпает радость. У него есть верный пёс Сириус, и много свободного времени Серкан проводит в конюшне с лошадьми.

Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата

Хороший отец

Долгое время Серкан понятия не имел, что у него родилась дочь, а Кираз считала, что её отец в космосе. В свой день рождения она загадала желание увидеться с папой – тогда Серкан переоделся в костюм космонавта и пришёл поздравить малышку. Вместе они часто, но по-доброму спорят, а Серкан не скупится временем, чтобы поиграть со своей дочерью.
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Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата фотографии
Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата фотографии
Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата фотографии
Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата фотографии
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