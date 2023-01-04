Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата

Серкан очень старается стать лучше ради Эды, а допущенные им ошибки исправляет как можно скорее. Как бы он ни старался оставаться в стороне и быть хладнокровным, он всё равно готов помочь своей любимой и порадовать её приятными мелочами. Например, отправиться вместе с ней смотреть на звёзды и купаться в горном водопаде.Красивый мужчина, ревнующий свою женщину, заставляет сердца поклонников биться чаще. Он ни на минуту не упускает Эду из поля своего зрения и всеми силами старается отвлечь внимание девушки от её нового начальника.Каждый костюм Серкана идеально подобран, и безупречный стиль стал его визитной карточкой. Его внешний вид – воплощение элегантности, а увидеть Серкана в домашней одежде или спортивном поло удаётся совсем редко.Серкан разбирается в разных сферах и сам создал свой бизнес. Его строительная фирма переживает небывалый успех, так как Серкан привык много работать. Он всего добился сам, хотя у него богатые родители. Его даже прозвали «Серканом-роботом» из-за его педантичного и сдержанного образа. Однако за этим внешним безразличием скрывается человек, умеющий сопереживать и поддерживать людей из своего окружения.После знакомства с Эдой поведение Серкана заметно меняется. Его больше не боится весь офис, и отношения с коллективом на работе становятся только лучше. Серкан старается помочь каждому, кто в этом нуждается, и слышит каждую обращённую к нему просьбу. Кстати, дружит он тоже умеет. Со своими партнёрами он знаком ещё со времен школы и университета, поэтому навык Серкана выстраивать долгосрочные крепкие отношения достоен восхищения.Для Серкана животные – это ресурс, из которого он черпает радость. У него есть верный пёс Сириус, и много свободного времени Серкан проводит в конюшне с лошадьми.Долгое время Серкан понятия не имел, что у него родилась дочь, а Кираз считала, что её отец в космосе. В свой день рождения она загадала желание увидеться с папой – тогда Серкан переоделся в костюм космонавта и пришёл поздравить малышку. Вместе они часто, но по-доброму спорят, а Серкан не скупится временем, чтобы поиграть со своей дочерью.