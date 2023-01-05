Сидни Суини стала лицом Armani Beauty

Сидни Суини
стала амбассадором Armani Beauty и снялась в новом кампейне аромата My Way. Прошлый год был весьма удачный для актрисы: он принёс ей номинацию на премию «Эмми» за роли в «Эйфории»
и «Белом лотосе»
. Новый год обещает быть не менее успешным.
«Я давно мечтала поработать с Armani, с самого первого дня работы с моим визажистом мы говорили, что это наша мечта»
, – рассказала
Сидни. На коллаборацию с Armani Суини вдохновила визажистка Мелисса Эрнандес
, которая познакомила её с продуктами бренда.
Мечта Сидни поработать со знаменитым брендом сбылась в конце прошлого года. Актрису пригласили поучаствовать в съёмках новой рекламной кампании, которые прошли в Марокко. Это предложение она восприняла с восторгом — по словам Суини, она всё ещё не может поверить в свою известность и популярность: «Я до сих пор не могу понять, что происходит. Я работала над воплощением этой мечты в жизнь с 11 лет, и это был очень долгий и трудный путь»
.
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