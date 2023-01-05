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Сидни Суини стала лицом Armani Beauty

5 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
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5 января 2023

Сидни Суини стала амбассадором Armani Beauty и снялась в новом кампейне аромата My Way. Прошлый год был весьма удачный для актрисы: он принёс ей номинацию на премию «Эмми» за роли в «Эйфории» и «Белом лотосе». Новый год обещает быть не менее успешным.

Сидни Суини стала лицом Armani Beauty

«Я давно мечтала поработать с Armani, с самого первого дня работы с моим визажистом мы говорили, что это наша мечта», – рассказала Сидни. На коллаборацию с Armani Суини вдохновила визажистка Мелисса Эрнандес, которая познакомила её с продуктами бренда.

Сидни Суини стала лицом Armani Beauty

Мечта Сидни поработать со знаменитым брендом сбылась в конце прошлого года. Актрису пригласили поучаствовать в съёмках новой рекламной кампании, которые прошли в Марокко. Это предложение она восприняла с восторгом — по словам Суини, она всё ещё не может поверить в свою известность и популярность: «Я до сих пор не могу понять, что происходит. Я работала над воплощением этой мечты в жизнь с 11 лет, и это был очень долгий и трудный путь».
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