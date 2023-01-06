Никиту Михалкова госпитализировали в Москве

Никита Михалков
госпитализирован в одну из московских больниц с гриппом. Об этом пресс-служба режиссёра сообщила информационному агенству «Интерфакс»
.
Ранее канал Baza
сообщил, что у 77-летнего режиссёра диагностирована ковидная пневмония. Состояние Михалкова оценивалось как тяжёлое. Супруга Михалкова Татьяна в разговоре с Readovka
подтвердила, что режиссёр заболел, но призвала воздержаться от преждевременных утверждений о его состоянии, отметив, что точный диагноз ей пока неизвестен.
Телеканал «360»
передаёт, что артиста перевели в реанимацию. Он находится в сознании, на низком потоке кислорода, дыхание — нормальное. Также, по информации «360», у Михалкова выявили признаки системного воспаления и проблемы с кишечником.
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