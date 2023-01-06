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Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт

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6 января 2023
В преддверии очередного сезона кинопремий британский Vogue выпустил съёмку, в которой звёзды примеряют образы Старого Голливуда. 30 самых известных актёров прошедшего года отдали дань уважения бурным двадцатым, позируя перед объективом Грега Уильямса. Среди них были Кейт Бланшетт, Мишель Уильямс, Кейт Хадсон, Тейлор Расселл, Эмма Коррин, Сэди Синк, Хью Джекман и многие другие.

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Кейт Бланшетт

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Тейлор Расселл

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Эмма Коррин

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Джейми Ли Кёртис

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Сэди Синк

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Кейт Хадсон

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Мишель Уильямс

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Долли Де Леон

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Харрис Дикинсон

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Эдди Редмэйн

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Хью Джекман

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Билл Найи

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Пол Мескал

Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт
фото: Майкл Уорд
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   6.01.2023 - 18:53
ой ну я не могу, какая же красота. особенно Хью Джекман с его аппетитной картошкой)) но вообще съемка просто потрясающая читать далее>>
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Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт фотографии
Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт фотографии
Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт фотографии
Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт фотографии
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