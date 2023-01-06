Старый Голливуд снова в моде: Кейт Хадсон, Тейлор Расселл и Кейт Бланшетт

В преддверии очередного сезона кинопремий британский Vogue выпустил
съёмку, в которой звёзды примеряют образы Старого Голливуда. 30 самых известных актёров прошедшего года отдали дань уважения бурным двадцатым, позируя перед объективом Грега Уильямса
. Среди них были Кейт Бланшетт
, Мишель Уильямс
, Кейт Хадсон
, Тейлор Расселл
, Эмма Коррин
, Сэди Синк
, Хью Джекман
и многие другие.
фото: Кейт Бланшетт
фото: Тейлор Расселл
фото: Эмма Коррин
фото: Джейми Ли Кёртис
фото: Сэди Синк
фото: Кейт Хадсон
фото: Мишель Уильямс
фото: Долли Де Леон
фото: Харрис Дикинсон
фото: Эдди Редмэйн
фото: Хью Джекман
фото: Билл Найи
фото: Пол Мескал фото: Майкл Уорд
обсуждение >>