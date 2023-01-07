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Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг

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7 января 2023
5 января состоялось награждение лауреатов 34-го международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Награду Desert Palm Achievement Award взяли Кейт Бланшетт (за роль в фильме «Тар») и Колин Фаррелл (виртуозно сыграл туповатого простачка в «Банши Инишерина»). Звания лучшей международной актрисы удостоилась Мишель Йео («Всё, везде и сразу») и Билл Найи («Жить»). А Остин Батлер благодаря заглавной роли в фильме «Элвис» наконец дождался звания «Прорыв года».

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Кейт Бланшетт

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Мишель Йео

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Билл Найи

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Колин Фаррелл

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Остин Батлер

По красной ковровой дорожке в этот вечер также прошлись Брендан Фрейзер, Удо Кир, Сет Роген, Баз Лурман, Джейми Ли Кёртис, Мишель Уильямс, Сэм Рокуэлл и другие.

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Брендан Фрейзер

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Сара Полли

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Удо Кир

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Джейми Ли Кёртис

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Мишель Уильямс

Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг
фото: Виола Дэвис
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Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг фотографии
Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг фотографии
Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг фотографии
Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг фотографии
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