Вечер в пустыне: Кейт Бланшетт, Мишель Уилльямс и Стивен Спилберг

5 января состоялось награждение лауреатов 34-го международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Награду Desert Palm Achievement Award взяли Кейт Бланшетт
(за роль в фильме «Тар»
) и Колин Фаррелл
(виртуозно сыграл туповатого простачка в «Банши Инишерина»
). Звания лучшей международной актрисы удостоилась Мишель Йео
(«Всё, везде и сразу»
) и Билл Найи
(«Жить»
). А Остин Батлер
благодаря заглавной роли в фильме «Элвис»
наконец дождался звания «Прорыв года».
фото: Кейт Бланшетт
фото: Мишель Йео
фото: Билл Найи
фото: Колин Фаррелл
фото: Остин Батлер
По красной ковровой дорожке в этот вечер также прошлись Брендан Фрейзер
, Удо Кир
, Сет Роген
, Баз Лурман
, Джейми Ли Кёртис
, Мишель Уильямс
, Сэм Рокуэлл
и другие.
фото: Брендан Фрейзер
фото: Сара Полли
фото: Удо Кир
фото: Джейми Ли Кёртис
фото: Мишель Уильямс фото: Виола Дэвис
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