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В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска

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8 января 2023
Режиссёр фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон опроверг предположения зрителей о том, что прототип персонажа Эдварда НортонаИлон Маск.

В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска

«Очевидно, что [этот фильм] — результат того, что я просто жил в этом мире последние шесть лет. И я просто хотел ответить на происходящее, и довольно усердно работал над тем, чтобы превратить это в развлечение. По большей части в основе картины лежит сатира», — сказал режиссёр в беседе с Variety.

Райан отметил, что у него не было цели высмеять Илона Маска – гораздо важнее для него было показать «странную американскую особенность – ошибочно воспринимать богатство за мудрость или компетентность».

«С одной стороны, мы хотим бросаться в [таких миллиардеров] стрелами. А с другой, как мне кажется, у всех нас есть некая [фантазия], в которой мы надеемся, что они будут добрым Вилли Вонкой или прокатят нас по стеклянному лифту. И это мне кажется более интересным, чем просто посмеяться над каким‑то чуваком из Техаса», — объяснил Райан Джонсон.
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№ 1
Princesa_ptichka   8.01.2023 - 16:23
я когда смотрела, даже что-то не приметила там никакого намека на Илона Маска. Не будет же свет вокруг него одного крутиться)) так что как-то не особо там что-то видно о нем читать далее>>
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персоны
Райан ДжонсонЭдвард Нортон
фильмы
Достать ножи 2

фотографии >>
В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска фотографии
В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска фотографии
В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска фотографии
В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска фотографии
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