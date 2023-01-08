В сиквеле «Достать ножи» не задумывалась пародия на Илона Маска

Режиссёр фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон
опроверг предположения зрителей о том, что прототип персонажа Эдварда Нортона
– Илон Маск
.
«Очевидно, что [этот фильм] — результат того, что я просто жил в этом мире последние шесть лет. И я просто хотел ответить на происходящее, и довольно усердно работал над тем, чтобы превратить это в развлечение. По большей части в основе картины лежит сатира»
, — сказал режиссёр в беседе с Variety
.
Райан отметил, что у него не было цели высмеять Илона Маска – гораздо важнее для него было показать «странную американскую особенность – ошибочно воспринимать богатство за мудрость или компетентность».
«С одной стороны, мы хотим бросаться в [таких миллиардеров] стрелами. А с другой, как мне кажется, у всех нас есть некая [фантазия], в которой мы надеемся, что они будут добрым Вилли Вонкой или прокатят нас по стеклянному лифту. И это мне кажется более интересным, чем просто посмеяться над каким‑то чуваком из Техаса»
, — объяснил Райан Джонсон.
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