Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз

8 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
8 января 2023
В октябре 2021 года вторая дочь Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж за начинающего актёра Георгия Батариели. Сегодня Георгий сообщил о рождении дочери, опубликовав в социальных сетях фотографию с супругой и новорожденной малышкой.

Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз

Впервые Иван Охлобыстин стал дедушкой в конце декабря. Его старшая дочь Анфиса родила мальчика Антония. По этому случаю Охлобыстин написал духовное завещание новорожденному: «Годы мои на исходе, и не ведаю я часа, когда Господь Милосердный призовет меня к себе. Тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течении всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед», — высказался 56-летний артист.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Иван Охлобыстин

фотографии >>
Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз фотографии
Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз фотографии
Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз фотографии
Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Слаповский
8 января ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Слаповский.
Марина Боброва
6 января ушла из жизни актриса Марина Боброва.
Эрл Боэн
5 января ушёл из жизни актёр Эрл Боэн.
Наталья Фокина
5 января ушла из жизни сценарист, педагог Наталья Фокина.

День рождения >>

Лейла Бадирбейли (Джаванширова)
Олег Вавилов
Татьяна Егорова
Константин Корецкий
Арнис Лицитис
Валерий Миронов
Марина Неёлова
Евгений Нестеренко
Нина Нехлопоченко
Дамиан Алькасар
Эмбер Бенсон
Дэвид Боуи
Рэйчел Николс
Бронислав Павлик
Сара Полли
Себастьян Станкевич
все родившиеся 8 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
Астрал: Потомство
мистика, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Клаустрофобы: Квест с того света
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Чебурашка
комедия, семейное кино
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram