Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз

В октябре 2021 года вторая дочь Ивана Охлобыстина Евдокия
вышла замуж за начинающего актёра Георгия Батариели
. Сегодня Георгий сообщил о рождении дочери, опубликовав в социальных сетях фотографию с супругой и новорожденной малышкой.
Впервые Иван Охлобыстин стал дедушкой в конце декабря. Его старшая дочь Анфиса
родила мальчика Антония
. По этому случаю Охлобыстин написал духовное завещание новорожденному: «Годы мои на исходе, и не ведаю я часа, когда Господь Милосердный призовет меня к себе. Тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течении всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед»
, — высказался 56-летний артист.
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