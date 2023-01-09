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Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

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9 января 2023
Эксперименты с изображением персонажей популярных фильмов и книг с помощью неограниченных возможностей нейросетей продолжаются. На днях пользователь коллективного блога Reddit под ником avmnoian4 опубликовал изображения героев вселенной «Гарри Поттера» в антураже СССР. Изображения, сделанные с помощью нейросети Midjourney, представили Гарри и Гермиону в виде мятежных революционеров, Рона - спортсменом, комсомольцем и просто красавцем, Волдеморта оборотнем в погонах, а Хагрида - дядей Толей из соседнего подъезда.

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Популярность Гарри Поттера сложно переоценить, когда речь заходит об экспериментах с нейросетями. За последние два месяца пользователи сети игрались с различными тематиками и стилями, пытаясь воплотить в реальность фантазии на тему «Гарри Поттер и узник Афганистана» «младенцы», «персонажи аниме» и «сага о самурае».

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже
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обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   9.01.2023 - 18:16
Мне кажется, Рон получился вообще лучше всех! А так интересный проект, но я как-то не представляю, чтобы герои реально жили в таком антураже)) читать далее>>
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Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже фотографии
Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже фотографии
Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже фотографии
Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже фотографии
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