Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже

Эксперименты с изображением персонажей популярных фильмов и книг с помощью неограниченных возможностей нейросетей продолжаются. На днях пользователь коллективного блога Reddit под ником avmnoian4 опубликовал изображения
героев вселенной «Гарри Поттера»
в антураже СССР. Изображения, сделанные с помощью нейросети Midjourney, представили Гарри и Гермиону в виде мятежных революционеров, Рона - спортсменом, комсомольцем и просто красавцем, Волдеморта оборотнем в погонах, а Хагрида - дядей Толей из соседнего подъезда.
Популярность Гарри Поттера сложно переоценить, когда речь заходит об экспериментах с нейросетями. За последние два месяца пользователи сети игрались с различными тематиками и стилями, пытаясь воплотить в реальность фантазии на тему «Гарри Поттер и узник Афганистана» «младенцы»
, «персонажи аниме»
и «сага о самурае»
.
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