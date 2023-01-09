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«Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала

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9 января 2023

Актёр и крупнокалиберный сплетник Станислав Садальский регулярно выкладывает в своих соцсетях не только свежие слухи о коллегах, но и не менее свежие рейтинги телеканалов. В интервью Вячеславу Манучарову Садальский назвал своими источниками «очень богатых людей», которые «сливают» ему эту засекреченную информацию.

«Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала

«Есть богатые люди, которые заказывают рекламу, и они хотят знать, где заказать рекламу. Есть специальные службы, которые говорят, какая передача популярна, какая нет. И составляют эти рейтинги».

Комментируя текущее состояние российского телевидения и позорно низкие рейтинги, Садальский заявил, что для повышения зрительского интереса нужна, как это ни странно, сменяемость руководства.

«Нужна сменяемость. Нужна сменяемость руководства любого. Нужны новые лица, обязательно. Знаете, как построено управление в МакДональдсе? Человек не может занимать одну и ту же должность долго, обязательно должна быть ротация. У нас же [на телевидении] все как депутаты - посмертно, пока вперёд ногами не вынесут.
Надо менять, менять Константина Львовича. Иначе они все становятся наследными принцами. Я всё время говорю: тот, кто в Кремле отвечает за Первый канал, должен быть уволен. Он ничего не делает для того, чтобы телевидение смотрели».

«Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала


Об идеальной модели телевидения артист не смог сказать ничего внятного и последовательного, отделавшись прописными истинами. «Есть три самые интересные вещи на свете, и они не меняются. Но есть вещи, которые безумно интересны: чужая смерть, чужая постель и чужие деньги».
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«Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала фотографии
«Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала фотографии
«Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала фотографии
«Нужна сменяемость руководства»: Станислав Садальский о низких рейтингах Первого канала фотографии
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