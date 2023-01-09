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Клэр Дэйнс ждёт третьего ребёнка

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9 января 2023
43-летняя Клэр Дэйнс и 47-летний Хью Дэнси ждут пополнения в семье. Информацию о беременности актрисы изданию «People» подтвердил её представитель.

Клэр Дэйнс ждёт третьего ребёнка

Для Дэнси и Дэйнс это будет третий ребёнок, пара уже воспитывает двух сыновей: 10-летнего Сайруса и 4-летнего Роуэна. Актёры познакомились в 2006 году на съёмках фильма «Вечер», и уже спустя три года сыграли свадьбу во Франции.

Клэр Дэйнс ждёт третьего ребёнка

В 2014 году, когда её сыну Сайрусу было два года, Дэйнс в интервью журналу «Harper’s Bazaar» призналась, что материнство сопряжено с самыми разнообразными чувствами, в том числе с обидой. «Быть мамой невероятно сложно. Но мы до сих пор чувствуем некую обязанность говорить об этом в очень романтическом ключе. При этом все мы периодически испытываем обиду и тревогу, чувствуя себя пойманными в ловушку этой роли, этой ответственности. И это ощущение может выйти из под контроля, взбунтоваться, и нет никакой кнопки выключения. Для меня это было самым сложным моментом адаптации. Всё время чувствуешь, что кому-то что-то должен и обязан».
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Клэр Дэйнс ждёт третьего ребёнка фотографии
Клэр Дэйнс ждёт третьего ребёнка фотографии
Клэр Дэйнс ждёт третьего ребёнка фотографии
Клэр Дэйнс ждёт третьего ребёнка фотографии
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