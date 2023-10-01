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Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон

1 октября
2023 год

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1 октября 2023
25 сентября модная эстафета добралась, наконец, до Парижа, где состоялись показы новых весенних коллекций брендов Givenchy, Dior, Lanvin, Saint Laurent и Alexander McQueen. До столицы моды доехало рекордное количество звёздных гостей: Шарлиз Терон, Джаред Лето, Сигурни Уивер, Ким Кэттролл, Памела Андерсон, Аманда Сейфред, Зои Кравиц, Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Дженна Ортега, Диана Крюгер, Остин Батлер, Шарлотта Генсбур, Эль Фаннинг, Кейт Бланшетт и Ева Грин.

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Диана Крюгер на показе Saint Laurent

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Деми Мур на показе Saint Laurent

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Роберт Паттинсон на показе Dior

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Дженнифер Лоуренс на показе Dior

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Зои Кравиц на показе Saint Laurent

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Аня Тейлор-Джой на показе Dior

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Шарлиз Терон на показе Dior

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Дженна Ортега на показе Dior

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Пенелопа Крус на показе Lancome

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Аманда Сейфред на показе Lancome

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Ким Кэтролл на показе Balmain

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Кайли Дженнер на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Памела Андерсон на показе Vivienne Westwood

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Клэр Фой на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Шер с приятелем на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Джаред Лето на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Камилль Раза на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Сигурни Уивер на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Ева Лонгория на показе Victoria Beckham

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Эль Фаннинг на показе Alexander McQueen

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Ева Грин на показе Alexander McQueen

Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон
фото: Кейт Бланшетт на показе Alexander McQueen
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Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон фотографии
Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон фотографии
Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон фотографии
Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон фотографии
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