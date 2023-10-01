Неделя моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон

Новости кино
Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви
Спутник телезрителя
30 сентября, 21:20, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Евгений Цыганов защищает Белый дом и штурмует «Останкино»
Лайфстайл
Актриса сыграла главную роль в сериале «Открытый брак»
Новости кино
Новые эпизоды выйдут на ТВЦ в следующем году
Новости кино
Картина «Юпитер» описывается как безжалостное исследование власти и коррупции
Интервью
Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему
Рецензии на фильмы
50-й фильм Вуди Аллена, снятый в Париже — и на французском языке
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