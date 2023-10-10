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«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете

10 октября
2023 год

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10 октября 2023
Аллу Сигалову знают как хореографа и режиссёра, создателя таких известных спектаклей, как «Катерина Ильвовна», «Любить» и «Отелло». Также Алла участвовала в танцевальном шоу «Dance революция» и «Танцуют все!» в качестве судьи, а в нашумевшем сериале «Балет» сыграла роль легендарной Руты Майерс. В эфире «Радио 7» Алла поговорила с ведущими шоу «Утро на семи холмах» о русском балете и съёмках в сериале.

«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете
фото: Алла Сигалова

Русский балет – особый вид сценического искусства, про который снято совсем мало фильмов. Алла не видит в этом противоречия и считает, что не у каждого режиссёра получится снять достойную работу: «Я считаю — хорошо, что их мало, потому что балет — это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает. Для того, чтобы его понять, нужно в него нырнуть. Получается это далеко не у каждого, потому что не все имеют соответствующие навыки. А поместить всё это в фильм — совсем не просто. Женя Сангаджиев, например, сам задолго до сериала «Балет» занимался хореографией. Думаю, именно поэтому у него получилось перенести эту страстную атмосферу творческих людей на экран. Но это тяжело».

«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете
фото: Юрий Гурьянов, Алла Сигалова и Татьяна Борисова

Сигалова также призналась, что не сразу прошла кастинг на роль Руты Майерс в сериале «Балет»: «Кастинг на роль Руты Майерс был жёстким: кажется, меня сейчас утвердят, но нет, опять вызывают на пробы. И так много раз. Честно говоря, мне это сразу понравилось, потому что я поняла, что постановщики хотят видеть в героине и в актрисе. Такой внимательный отбор мне только импонировал. Снимаю шляпу перед продюсерами, перед режиссёром Женей Сангаджиевым, у которого, надо сказать, просто колоссальное терпение! Он увидел, как я могу меняться. Ведь если посмотреть на меня и моего персонажа, то сразу становится понятно, что это абсолютно два разных человека. Именно Женя помог мне вырастить в себе новое амплуа».
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№ 1
Yanina Sokolova   10.10.2023 - 17:40
Очень сложно представить интересное кино про балет. Если снимать обыденную жизнь и все проблемы, получится драма. Фантастику врятли станут делать, как и комедию. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете фотографии
«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете фотографии
«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете фотографии
«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете фотографии
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