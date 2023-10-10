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Пить нельзя. Рулить: Агата Муцениеце и Иван Чуйков снялись в ролике социальной акции

10 октября
2023 год

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10 октября 2023

Агата Муцениеце и Иван Чуйков стали амбассадорами социального проекта #ПитьНельзяРулить, формирующего культуру ответственного поведения за рулём. По сюжету ролика, снятого в формате Youtube-шоу, герои случайно встречаются у барной стойки, где Агата соглашается стать водителем Ивана, чтобы безопасно довезти его до дома.

Пить нельзя. Рулить: Агата Муцениеце и Иван Чуйков снялись в ролике социальной акции

В итоге актриса оказывается не только водителем, но и настоящим проводником по теме ответственного вождения. Агата и Иван разбирают популярные вопросы и мифы, связанные с употреблением алкоголя за рулём. Почему люди садятся за руль после того, как выпьют? Есть ли безопасное количество алкоголя, чтобы управлять автомобилем? Как часто бармены становятся свидетелями такого поведения? Что в этот момент происходит с организмом? Какие юридические последствия у нетрезвого вождения? На эти и многие другие вопросы отвечают попутчики Агаты и Ивана — эксперты в области юриспруденции, нутрициологии и барной культуры.



В прошлом году в рамках акции #ПитьНельзяРулить был снят короткометражный фильм с Варварой Шмыковой и Георгием Кудренко.

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