Пить нельзя. Рулить: Агата Муцениеце и Иван Чуйков снялись в ролике социальной акции

Агата Муцениеце
и Иван Чуйков
стали амбассадорами социального проекта #ПитьНельзяРулить
, формирующего культуру ответственного поведения за рулём. По сюжету ролика, снятого в формате Youtube-шоу, герои случайно встречаются у барной стойки, где Агата соглашается стать водителем Ивана, чтобы безопасно довезти его до дома.
В итоге актриса оказывается не только водителем, но и настоящим проводником по теме ответственного вождения. Агата и Иван разбирают популярные вопросы и мифы, связанные с употреблением алкоголя за рулём. Почему люди садятся за руль после того, как выпьют? Есть ли безопасное количество алкоголя, чтобы управлять автомобилем? Как часто бармены становятся свидетелями такого поведения? Что в этот момент происходит с организмом? Какие юридические последствия у нетрезвого вождения? На эти и многие другие вопросы отвечают попутчики Агаты и Ивана — эксперты в области юриспруденции, нутрициологии и барной культуры.
В прошлом году в рамках акции #ПитьНельзяРулить
был снят короткометражный фильм с Варварой Шмыковой
и Георгием Кудренко
.
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