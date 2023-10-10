«Есть страх, что я так и останусь хромать»: Кристина Асмус о восстановлении после операции

В конце сентября Кристина Асмус
неудачно прыгнула на съёмках и сломала ногу. Травма оказалась серьёзной: перелом со смещением в стопе, – необходима была операция. В социальных сетях актриса поделилась с подписчиками рассказом о том, как проходит восстановление.
«Я уже как-то приспособилась к жизни на костылях и в спец. обуви. Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать… Слишком уж привыкла. Для тех, кто пропустил – я неудачно прыгнула на съёмках, перелом со смещением в стопе. Экстренно доставили в больницу, надели гипс, потом перевезли в Москву и вот недавно прооперировали (без неё было никак, смещение очень тяжёлое оказалось). Но уже через 3 дня после операции я была в кадре… И если сначала я еле вставала на ногу, то уже через несколько дней я сама делала трюки. Между дублями, правда, на костылях, постоянно со льдом, нога в горизонтальном положении и сочувствующие взгляды коллег… Но я не могу без дела. Не могу вполноги и без тотальной отдачи. Так я чувствую себя живой!»
, – написала Кристина.
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