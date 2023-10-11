Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина

10 октября в киноцентре «Октябрь» состоялось официальное открытие II Фестиваля КАРО.Арт, который продлится до 15 октября. В программе запланированы показы современного авторского российского и зарубежного кино, классики мирового кинематографа, а также встречи с деятелями культуры, искусства и науки. Среди гостей церемонии были Александра Ревенко
, Даша Верещагина
, Лиза Ищенко
, Юлия Хлынина
, Лянка Грыу
, Маргарита Аброськина
, Рената Пиотровски
, Андрей Фомин
и многие другие.
фото: Лянка Грыу
фото: Лиза Ищенко
фото: Илья Бачурин
фото: Александра Ревенко и Михаил Конев
фото: Андрей Фомин
фото: Маргарита Аброськина
фото: Антонина Рыбаловлева
фото: Юлия Хлынина
фото: Карен Арутюнов
фото: Виктория Корлякова
фото: Клавдия Коршунова
фото: Рената Пиотровски
фото: Даша Верещагина фото: Маша Лобанова
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