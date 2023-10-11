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Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина

11 октября
2023 год

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11 октября 2023
10 октября в киноцентре «Октябрь» состоялось официальное открытие II Фестиваля КАРО.Арт, который продлится до 15 октября. В программе запланированы показы современного авторского российского и зарубежного кино, классики мирового кинематографа, а также встречи с деятелями культуры, искусства и науки. Среди гостей церемонии были Александра Ревенко, Даша Верещагина, Лиза Ищенко, Юлия Хлынина, Лянка Грыу, Маргарита Аброськина, Рената Пиотровски, Андрей Фомин и многие другие.

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Лянка Грыу

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Лиза Ищенко

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Илья Бачурин

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Александра Ревенко и Михаил Конев

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Андрей Фомин

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Маргарита Аброськина

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Антонина Рыбаловлева

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Юлия Хлынина

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Карен Арутюнов

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Виктория Корлякова

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Клавдия Коршунова

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Рената Пиотровски

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Даша Верещагина

Прошлое, настоящее, будущее: Лянка Грыу, Рената Пиотровски и Юлия Хлынина
фото: Маша Лобанова
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