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«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства

11 октября
2023 год

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11 октября 2023
Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная Эрин Дарк, с которой он встречается с 2012 года, стали родителями этой весной. На вопрос журналистов ENews о том, каково ему быть в новом статусе отца, Рэдклифф предложил короткий и длинный варианты ответа.

«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства
фото: Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк

«На этот вопрос есть короткий и длинный ответ. Краткий ответ: это потрясающе. Это лучшее, что когда-либо случалось. Что касается длинного ответа... Честно говоря, это ужасно — иметь в мире человека, о котором я так забочусь. Всё, что он делает, будет влиять на то, как я отношусь к своей жизни, и это на все оставшиеся дни. Так что, вы знаете, это пугает», – поделился актёр.

Дэниел также отметил, что его очень удивляет «двойственность» младенцев: «они могут испортить вам ночь своим плачем, а утром сделать ваш день своей яркой улыбкой». При этом график сна своего сына он называет совершенно беспорядочным: «Как правило, чем меньше я сплю днём, тем больше я сплю по ночам. Но чем меньше они спят, тем меньше они спят! И чем больше они спят, тем лучше они спят! Это бессмысленно, но, видимо, так они и устроены».
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«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства фотографии
«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства фотографии
«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства фотографии
«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства фотографии
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