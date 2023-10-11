«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства

«На этот вопрос есть короткий и длинный ответ. Краткий ответ: это потрясающе. Это лучшее, что когда-либо случалось. Что касается длинного ответа... Честно говоря, это ужасно — иметь в мире человека, о котором я так забочусь. Всё, что он делает, будет влиять на то, как я отношусь к своей жизни, и это на все оставшиеся дни. Так что, вы знаете, это пугает», – поделился актёр.
Дэниел также отметил, что его очень удивляет «двойственность» младенцев: «они могут испортить вам ночь своим плачем, а утром сделать ваш день своей яркой улыбкой». При этом график сна своего сына он называет совершенно беспорядочным: «Как правило, чем меньше я сплю днём, тем больше я сплю по ночам. Но чем меньше они спят, тем меньше они спят! И чем больше они спят, тем лучше они спят! Это бессмысленно, но, видимо, так они и устроены».
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