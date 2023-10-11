«Это ужасно – иметь человека, о котором я так забочусь»: Дэниел Рэдклифф об опыте отцовства

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Актриса неудачно прыгнула на съёмках и сломала ногу

«Есть страх, что я так и останусь хромать»: Кристина Асмус о восстановлении после операции

Пить нельзя. Рулить: Агата Муцениеце и Иван Чуйков снялись в ролике социальной акции

10 октября

«Это закрытый мир, который мало кого к себе подпускает»: Алла Сигалова о русском балете

Хореограф считает, что фильмов о балете не должно быть много