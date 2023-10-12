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Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова

12 октября
2023 год

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12 октября 2023
11 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии «Страсти по Матвею». По сюжету прилежный алтарник Матвей и дерзкая художница Агата проходят путь от случайной встречи до нежной влюблённости на фоне залитой солнцем летней Москвы. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Денис Власенко и Валери Зоидова, а также Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Егор Корешков, Стася Милославская, Ирина Пегова, Анфиса Черных, Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова, Никита Власов и другие.

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Валери Зоидова

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Денис Власенко

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Стася Милославская

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Ирина Пегова

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Алексей Розин

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Тимофей Трибунцев

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Дарья Авратинская и Егор Корешков

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Юлия Барановская

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Анфиса Черных

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова
фото: Ангелина Загребина
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Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова фотографии
Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова фотографии
Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова фотографии
Алтарник и художница: Стася Милославская, Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова фотографии
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