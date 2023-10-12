Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой»

12 октября
2023 год

Лайфстайл >>
12 октября 2023

Ксения Бородина станет ведущей десятого сезона легендарного реалити-шоу на выживание «Последний герой», съёмки которого пройдут в компании диких обитателей джунглей Таиланда. Юбилейный сезон станет совершенно особенным: впервые участниками шоу станут матери, отцы и их дети, при этом сами команды будут смешанными – то есть состоять из представителей разных поколений.

Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой»

Две команды по 7 человек в каждой должны будут провести до 30 дней в первозданных джунглях островов Таиланда, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом и со своим «внутренним дикарём».

Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой»

Выбор организаторов шоу пал на кандидатуру Ксении Бородиной не только благодаря её коммуникационным талантам, знаниям в области психологии и армии поклонников, но и потому, что Ксения – мама двух детей, и ей хорошо знакомы нюансы взаимоотношения поколений, а это очень важно в предстоящей игре!

Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой»
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Ксения Бородина

фотографии >>
Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой» фотографии
Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой» фотографии
Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой» фотографии
Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Леонид Панасян
10 октября ушёл из жизни актёр Леонид Панасян.
Юлиан Панич
9 октября ушёл из жизни актёр Юлиан Панич.
Михаил Голубович
9 октября ушёл из жизни актёр Михаил Голубович.
Евгений Сумин
9 октября ушёл из жизни актёр Евгений Сумин.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Наталья Кудряшова
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Массимо Гини
Хью Джекман
Катрин Журдан
Софи фон Кессель
Клементин Селари
Дэвид Трелфолл
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Молодой папа
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Италия, США, 2022
Исчезнувшая в звёздах
детектив, комедия, криминальный фильм
Китай, 2022
Вася не в себе
комедия
Россия, 2023
Иди ко мне, детка
драма, комедия
США, 2023
Клетка ищет птицу
драма
Франция, Россия, 2023
Кошмары лунного сада
драма, фильм ужасов, фэнтези
США, 2022
Папа, не звезди!
комедия
Франция, 2023
Уличные танцы. Мировой уровень
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Выжившая
триллер
США, 2023
Паранормальное. Страна призраков
триллер, фильм ужасов
США, 2023
Повезло с братом!
драма, комедия, мелодрама
Южная Корея, 2018
Слежка
фильм ужасов
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?