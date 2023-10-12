Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой»

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Ксения Бородина станет ведущей десятого сезона легендарного реалити-шоу на выживание «Последний герой», съёмки которого пройдут в компании диких обитателей джунглей Таиланда. Юбилейный сезон станет совершенно особенным: впервые участниками шоу станут матери, отцы и их дети, при этом сами команды будут смешанными – то есть состоять из представителей разных поколений.
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