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Сергей Светлаков возвращается на СТС

12 октября
2023 год

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12 октября 2023
24 октября в 20:00 на СТС выходит третий сезон экстремального шоу «Полный блэкаут» с ведущим Сергеем Светлаковым. Новый сезон образовал пары звёзд, которые ранее не были знакомы. Среди них — Тимур Родригез и Илана Юрьева, Алексей Столяров и Елена Борщёва. Испытания проходили и супружеские пары, в том числе Катерина Шпица и Руслан Панов, Валерия Астапова и Кирилл Астапов, Алекса и Вячеслав Дайчев.

Сергей Светлаков возвращается на СТС
фото: Сергей Светлаков

В новом сезоне звёзды попробуют беляши с тараканами, отгадают вес медведя, заберут яйца у змеи, облизнут говяжий язык, станут курьерами крыс и пауков и посчитают лам в темноте.

Сергей Светлаков возвращается на СТС
фото: Валерия и Кирилл Астаповы

В каждом выпуске пары участников по очереди проходят три одинаковых испытания в тёмной комнате. После выполненного задания они занимают свой люк. Те, у кого наименьшее количество очков, выбывают из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл.

Сергей Светлаков возвращается на СТС
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