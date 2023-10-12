Сергей Светлаков возвращается на СТС

В новом сезоне звёзды попробуют беляши с тараканами, отгадают вес медведя, заберут яйца у змеи, облизнут говяжий язык, станут курьерами крыс и пауков и посчитают лам в темноте.
фото: Валерия и Кирилл Астаповы
В каждом выпуске пары участников по очереди проходят три одинаковых испытания в тёмной комнате. После выполненного задания они занимают свой люк. Те, у кого наименьшее количество очков, выбывают из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл.
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