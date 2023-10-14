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Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова

14 октября
2023 год

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14 октября 2023
12 октября в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялось открытие третьего Московского Курдского Кинофестиваля, который будет идти до 19 октября. Среди гостей церемонии открытия Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская, Елена Панова, Ксения Суркова, Евгения Храповицкая и другие.

Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова
фото: Елена Панова

Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова
фото: Евгения Храповицкая

Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова
фото: Олеся Судзиловская

Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова
фото: Игорь Скрипко

Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова
фото: Ксения Суркова

Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова
фото: Юлия Хлынина
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Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова фотографии
Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова фотографии
Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова фотографии
Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова фотографии
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