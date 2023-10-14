Курдский кинофестиваль: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Елена Панова

Лайфстайл
Открытие II Фестиваля КАРО.Арт
Интервью
Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового
Новости кино
Режиссером продолжения вновь выступает Валерия Гай Германика
Новости кино
Премьера состоится в онлайн-сервисах more.tv и Wink
Спутник телезрителя
14 октября, 23:20, Первый канал
Обзор сериалов
Зачем вечная жизнь, если каждый день — выживание?
Новости кино
Компанию актеру составила Светлана Антонова
Главная тема
Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
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