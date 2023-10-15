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Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком

15 октября
2023 год

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15 октября 2023
В интервью Светлане Бондарчук актриса Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком и призвала женщин почаще проходить проверки у врачей.

Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком

«Говорят: "Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах". У меня было много планов на это лето, и все эти планы перечеркнула болезнь. Обычно я каждый год в июне прохожу проверку по всем "женским" болезням: не потому что я болею, а потому что я всегда была здорова. Но я считала, что это необходимо, и я оказалась права. В июне у меня было свободное время, я сходила к гинекологу, он ничего не заподозрил, и я себя прекрасно чувствовала и выглядела неплохо. Сходила к маммологу, сделала маммографию, и выяснилось, что не всё так хорошо, как кажется.

Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком

У меня обнаружили рак. Мне позвонил доктор и сказал: "У меня две новости, одна хорошая, одна плохая. Плохая — что это рак. А хорошая — что это самая начальная стадия". Об этом знал очень узкий круг людей, которым я доверяю. Мне хотелось затаиться, чтобы обо мне никто ничего не слышал, чтобы меня забыли, было желание спрятаться в норку, что мне не свойственно. Почему я всё-таки приняла решение рассказать об этом? Я хочу сказать: дорогие женщины, проверяйтесь, пожалуйста. Без страха, без лени, без вот этого: "Со мной этого не случится, у меня этого никогда в семье не было". У меня тоже этого никогда в семье не было. Проверяйтесь, пожалуйста — это спасёт жизнь, спасёт здоровье, спасёт грудь, если это самое начало».
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№ 1
Angelika77   15.10.2023 - 14:20
Не ходят люди на простые проверки. Единицы это делают регулярно, если только это не ежегодная комиссия по работе. И не будут этого делать, как не агитируй. читать далее>>
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Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком фотографии
Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком фотографии
Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком фотографии
Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком фотографии
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