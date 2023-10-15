Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком

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Новости кино Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября В нем подростки расследуют страшную трагедию на вечеринке

Спутник телезрителя «Район №9»: Инопланетная братва В ночь с 12 на 13 октября, 00:30, РЕН ТВ

Лайфстайл Сергей Светлаков возвращается на СТС Экстремальное шоу «Полный блэкаут» выходит 24 октября

Новости кино Глафира Тарханова и Диана Арбенина сыграют главные роли во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» Режиссером продолжения вновь выступает Валерия Гай Германика

Интервью Федор Бондарчук: «Мне было чертовски страшно играть современника» Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового

Лайфстайл Ксения Бородина станет ведущей шоу «Последний герой» Съёмки нового семейного сезона пройдут в Таиланде