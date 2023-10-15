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Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

15 октября
2023 год

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15 октября 2023

90-летний Майкл Кейн в эфире радио BBC объявил о завершении актёрской карьеры. «Я подумал о том, что у меня было полно картин, в которых я играл, и которые получили невероятные отзывы… Что я могу ещё сделать, чтобы перебить этот успех? Единственные роли, которые мне сейчас доступны — роли 90-летних стариков. Ну, может быть, 85-летних. Ну а это как правило не главные роли. Не бывает главных героев в 90 лет. Так что я подумал, что я могу уже всё это оставить».

Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

Ранее актёр уже говорил об уходе на пенсию из-за проблем со здоровьем: «Мне ж 90, чёрт возьми, я ходить-то нормально не могу и всё такое. У меня проблемы с позвоночником, которые сказываются на состоянии моих ног».
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№ 1
Angelika77   15.10.2023 - 14:16
Долгих лет жизни мастеру на заслуженном отдыхе. Большинство людей попросту не доживают до 90-та, а что говорить за какие-то съемки. читать далее>>
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Майкл Кейн объявил о завершении карьеры фотографии
Майкл Кейн объявил о завершении карьеры фотографии
Майкл Кейн объявил о завершении карьеры фотографии
Майкл Кейн объявил о завершении карьеры фотографии
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