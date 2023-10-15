Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

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90-летний Майкл Кейн в эфире радио BBC объявил о завершении актёрской карьеры. «Я подумал о том, что у меня было полно картин, в которых я играл, и которые получили невероятные отзывы… Что я могу ещё сделать, чтобы перебить этот успех? Единственные роли, которые мне сейчас доступны — роли 90-летних стариков. Ну, может быть, 85-летних. Ну а это как правило не главные роли. Не бывает главных героев в 90 лет. Так что я подумал, что я могу уже всё это оставить».
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