Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей

15 октября
2023 год

Лайфстайл >>
15 октября 2023
Дарья Мельникова приняла участие в шоу «ОК на связи!», в эфире которого рассказала о воспитании детей. Актриса одна растит 8-летнего Артура и 4-летнего Марка. И несмотря на прогрессивные взгляды на родительство, она прибегает к наказаниям.

«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей

«У меня два мальчика, которые просто разносят всё вокруг себя. Пробуют этот мир на прочность. Я стараюсь быть другом. Но другом-цербером.
Я категорически против телесных наказаний. Я за мягкое родительство. Но все мы неидеальны. Я использую метод лишения удовольствий. Сказал мат - не получил сладкое. Потом я думаю, откуда он знает мат? Не от меня ли? Изымаю планшеты у них — оба планшета мои, у детей нет даже телефонов».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   15.10.2023 - 14:14
Молодец, что не занимается рукоприкладством. Наказание, за лишение чего либо, сладкого, игрушек, подходит лучше всего. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Дарья Мельникова

фотографии >>
«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей фотографии
«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей фотографии
«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей фотографии
«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Николай Басков
Александр Большаков
Андрей Бутин
Маргарита Дьяченкова
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Девон Гаммерсолл
Ванесса Марсил
Бейли Мэдисон
Мишель Омон
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
Байки на Хэллоуин
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Искушение
драма, триллер, экранизация
Польша, 2023
Лесси — лохматый детектив
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Дорога отчаяния
боевик, триллер, экранизация
США, 2023
Дух Байкала
Россия, 2023
Мегазавр
приключения, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
На Рубле без рубля
комедия
Россия, 2023
Очень плохая девчонка
комедия, молодежный фильм
США, 2023
Планета Максимус
драма
Россия, 2023
Подвал господина Гринберга
триллер
Россия, 2023
Северные амуры
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен