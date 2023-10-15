«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей

Дарья Мельникова
приняла участие в шоу «ОК на связи!»
, в эфире которого рассказала о воспитании детей. Актриса одна растит 8-летнего Артура и 4-летнего Марка. И несмотря на прогрессивные взгляды на родительство, она прибегает к наказаниям.
«У меня два мальчика, которые просто разносят всё вокруг себя. Пробуют этот мир на прочность. Я стараюсь быть другом. Но другом-цербером.
Я категорически против телесных наказаний. Я за мягкое родительство. Но все мы неидеальны. Я использую метод лишения удовольствий. Сказал мат - не получил сладкое. Потом я думаю, откуда он знает мат? Не от меня ли? Изымаю планшеты у них — оба планшета мои, у детей нет даже телефонов»
.
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