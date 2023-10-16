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С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова

16 октября
2023 год

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16 октября 2023

15 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках фестиваля «Каро. АРТ» состоялась премьера киноверсии драматического шоу «Планета Максимус». Автором идеи, сценаристом, режиссёром и актёром проекта выступил Александр Петров. Новая авторская работа артиста вдохновлена трагической судьбой его друга Макса. В центре сюжета — основанные на реальных событиях отношения Макса и его девушки Кати. Это очень личный разговор со зрителями о настоящем чувстве, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас.

Также Петров выпустил одноимённую книгу, в которой собрал все стихотворения, которые звучат со сцены во время шоу, а также те, что молча хранились на страницах его блокнота и теперь публикуются впервые. Книга рассказывает о героях спектакля, истории его создания и вдохновения.

Среди гостей премьеры были Марина Доможирова, Алёна Чехова, актриса шоу Екатерина Чаннова и Сергей Романович.

С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова
фото: Александр Петров

С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова
фото: Екатерина Чаннова

С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова
фото: Марина Доможирова

С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова
фото: Алёна Чехова

С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова
фото: Сергей Романович

Картина выходит в прокат 19 октября.
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Планета Максимус

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С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова фотографии
С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова фотографии
С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова фотографии
С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова фотографии
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