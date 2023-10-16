С любовью, друг: Александр Петров, Марина Доможирова и Алёна Чехова

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15 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках фестиваля «Каро. АРТ» состоялась премьера киноверсии драматического шоу «Планета Максимус». Автором идеи, сценаристом, режиссёром и актёром проекта выступил Александр Петров. Новая авторская работа артиста вдохновлена трагической судьбой его друга Макса. В центре сюжета — основанные на реальных событиях отношения Макса и его девушки Кати. Это очень личный разговор со зрителями о настоящем чувстве, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас.
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