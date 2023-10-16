Агата Муцениеце требует от Павла Прилучного отдавать треть заработка на алименты сыну и дочери

Агата хочет, чтобы Павел выплачивал алименты до 2031 года – пока старшему, Тимофею, не исполнится 18 лет. После этого сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Если суд удовлетворит запрос актрисы, Прилучному придётся перечислять детям 150 тысяч рублей в день: ранее продюсер Алина Красная сообщила, что актёр зарабатывает около полумиллиона за один съёмочный день.
фото: Агата Муцениеце с детьми
Недавно в своём блоге Агата Муцениеце намекнула, что ей мало 200 тысяч в месяц на воспитание сына и дочери: «Дорогие мужчины, если у вас остались детки от первого брака, знайте, когда вы платите за школу и рюкзаки, алименты нужны в полном их размере, а не сто тысяч в месяц... Когда вы отказываетесь, то делаете плохо не матери, а ребёнку. Будьте благоразумны. Не ведите себя как свиньи», — заявила она.
фото: Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Тем временем нынешняя супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян поздравила его с Днём отца. В своём сообщении в запретграме она перечислила положительные качества актёра и намекнула на недостойное поведение его бывшей супруги
«Несмотря на свою занятость и усталость, ты всегда находишь время на детей. Думаешь о них, заботишься, даришь незабываемые впечатления, искренне радуешься их успехам и стараешься во всём помочь. Мне в жизни очень повезло, я встретила настоящего мужчину! Я и мечтать не могла о таком человеке рядом! Думала, что таких мужчин не существует. Мы тебя очень любим! Я желаю тебе, чтобы рядом с нашей семьёй были только адекватные и благодарные люди. И верю, что Бог все видит и слышит», — написала она.
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