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Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов

16 октября
2023 год

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16 октября 2023

Весной Оксана Акиньшина подала в суд на отца своих детей Арчила Геловани с требованием взыскать с него 500 тысяч долларов долга, который он не выплачивает с 2016 года. Спустя одну беседу и три заседания сторонам удалось договориться – 10 октября они подписали мировое соглашение. Об этом сообщает издание Starhit.

Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов

Семь лет назад актриса заключила с мужем договор займа с поручительством и передала ему 508 тысяч долларов на срок до 22 января 2017 года. Через год пара рассталась – поводом якобы стала ревность Геловани к коллегам супруги и желание Акиньшиной продолжать карьеру после рождения детей.

По одной из версий, официального развода так и не последовало. По другой, точка всё-таки была поставлена в суде. Так или иначе, 9 февраля 2022 года между Акиньшиной и Геловани было заключено новое соглашение — о реструктуризации задолженности, возможно, связанное с ростом курса доллара. Они зафиксировали сумму — бизнесмен обязался вернуть деньги до конца года. Но, похоже, не выполнил обещания. Актрисе пришлось нанимать адвокатов — 20 апреля она обратилась с иском в Пресненский районный суд. И только 10 октября стороны подписали мировое.

Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов
фото: Арчил Геловани и Оксана Акиньшина

«Арчил Викторович будет выплачивать задолженность наличными и по частям согласно графику. Первый платеж из четырёх он должен провести не позднее 15 ноября, а последний — 1 сентября 2025 года. Может погасить в любой момент и всю сумму досрочно, предварительно письменно уведомив Акиньшину Оксану Сергеевну об этом намерении. Если один из траншей не поступит вовремя — штраф», — цитирует StarHit решение суда.
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Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов фотографии
Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов фотографии
Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов фотографии
Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов фотографии
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