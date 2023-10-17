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Борис Щербаков стал ведущим программы «Хорошие песни»

17 октября
2023 год

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17 октября 2023

Борис Щербаков стал ведущим программы «Хорошие песни», заменив на посту своего коллегу Александра Михайлова. Премьера новых выпусков состоится уже в эту пятницу, 20 октября.

Борис Щербаков стал ведущим программы «Хорошие песни»
фото: Борис Щербаков

«Передача мне нравится, и я с удовольствием в ней участвую как ведущий. Знаю, что многие её смотрят – те, кто постарше, как я, вспоминают время своей молодости, а те, кто молод, знакомятся с хорошими песнями прошлых лет. И название у нашей передачи точно отражает её смысл. Хорошие песни — это те, которые вызывают только добрые чувства, чувство любви и, лично для меня, ностальгии по прошлым годам», – поделился впечатлениями Борис Щербаков.

Темы новых выпусков – «Песни Владимира Шаинского», «Песни Александра Зацепина», «ВИА» и «Песни 90-х». Как и прежде, «Хорошие песни» будут выходить в эфир раз в две недели по пятницам в 23:00.
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Борис Щербаков стал ведущим программы «Хорошие песни» фотографии
Борис Щербаков стал ведущим программы «Хорошие песни» фотографии
Борис Щербаков стал ведущим программы «Хорошие песни» фотографии
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